Индекс ММВБ проведет торги четверга в коридоре 2145-2185 пунктов

Российский фондовый рынок в четверг открылся новой волной роста. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют 0,8% в среднем. Спросом на утреннем рынке пользуются акции «Роснефти» и Сбербанка. Под давлением торгуются бумаги «Акрона» и «М.Видео».



Внешний фон к сегодняшней сессии сложился преимущественно положительным. Американские рынки завершили предыдущие торги бурными покупками, фьючерс на индекс S&P дорожает на премаркете. Цены на нефть держатся в символическом минусе. Баррель сорта Brent стоит сейчас $52,90 (-0,2%). Согласно вышедшим накануне данным, запасы нефти от Минэнерго США сократились за прошедшую неделю на 2,389 млн баррелей против прогноза снижения на 1,032 млн баррелей. Получается, что опубликованные днем ранее показатели от API подтвердились, и в плане запасов снова наметилось снижение. Обычно эта статистика становится фактором давления для рынка нефти, но сейчас внимание сосредоточено исключительно на ОПЕК.



Пара евро/доллар к четвергу расположилась выше 1,0750 и пока не намерена отступать. Основным событием сегодняшнего дня является заседание Европейского центрального банка. От него ждут как минимум намеков, а как максимум финального аккорда в монетарной политике и программе стимулирования QE.



Российский рубль отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 63,43 руб. (+0,3%). Накануне вечером нижняя граница краткосрочного диапазона в паре доллар/рубль была несколько смещена, но, по всей вероятности, это разовый проход ниже. Предполагаемый диапазон движения инструмента на сегодня составляет 63,15-64,35 руб.



По информации из деловых кругов, отношения в «треугольнике» Путин-Асад-Эрдоган развиваются в извилистом русле общеближневосточной и мировой политики, что может приводить к информационным и даже дипломатическим конфликтам разной степени жёсткости, однако это не касается официальных экономических и политических документов, а также силовой составляющей.



Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Италии на уровне Baa2, но изменило его прогноз со «стабильного» на «негативный». Вероятно, решение связано с отставкой премьер-министра Италии Маттео Ренци.



Однако агентство ссылается на медленный прогресс экономических реформ в стране. После референдума у экспертов агентства появились сомнения в их дальнейшей реализации. В связи с этим у правительства Италии могут возникнуть проблемы с выплатами по внешним долгам, а также иные непредвиденные ситуации. Мы считаем, что опасения Moody's несколько преувеличены.



В четверг внеочередное общее собрание акционеров проведут «Юнипро» и «Магнит».



Темпы роста ВВП в третьем квартале 2016 года опубликовала Япония. Сальдо торгового баланса представил Китай. Решение по процентной ставке объявит ЕЦБ, а также проведет пресс-конференцию. Канада представит данные по рынку жилья.











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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