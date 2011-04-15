Гэп по бумагам Роснефти будет закрыт не ранее следующего года

Сенсационная новость о покупке пакета акций Роснефти иностранными инвесторами отодвинула на второй план другие важные события дня. Дисконт относительно цены 19% пакета не смутил игроков, акции Роснефти растут более чем на 5%. Примечательно, что большой торговый объем по ним прошел 2 дня назад, когда о сделке еще ничего не было известно. Новость о вхождении иностранных инвесторов, особенно западных, в капитал ведущих российских компаний безусловно, позитивная. Полагаю, что гэп по бумагам Роснефти, безусловно, будет закрыт, но еще не скоро, не ранее следующего года. Весь рынок также растет, несмотря даже на коррекцию нефти ниже $53. Ожидаю, что основные бумаги сегодня прибавят в среднем 1,5-2%, а индекс ММВБ закроется вблизи отметки 2190 п. Акции Роснефти продолжат рост в ближайшие дни, в них открыто большое количество коротких позиций, и они безусловно, будут закрываться.



На валютном рынке наблюдается укрепление рубля, что связано с тем, что надежды спекулянтов на то, что Роснефть и другие крупные экспортеры будут скупать валюту, не оправдались. Ориентир до конца дня: диапазон 63-63,50. С технической точки зрения вероятен рост курса, он находится на нижней границе восходящего коридора.



Другими важными событиями являются макростатистика стран Азии и заседание ЕЦБ. На данные по торговому балансу Китая и динамике ВВП Японии рынки отреагировали сдержано, лишь цена на нефть скорректировалась из-за опасения дальнейшего сокращения спроса со стороны Китая. Японский рынок поддержали локальные новости, в частности, рост котировок Mitsubishi. Для России влияние азиатской макростатисткики будет минимальным. На заседании ЕЦБ может быть объявлено о продолжении QE, это может поддержать рынки. Евро слегка снижается перед заседанием ЕЦБ. Я полагаю, что пара EURRUB до конца дня останется в коридоре 68-68,50. Другим фактором роста рынков, помимо заседания ЕЦБ, будет внешний фон. Индекс S&P-500 вчера обновил максимум, ралли может продолжиться еще неделю.











Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"



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