Роснефть подтолкнула российские индексы к новым максимумам

Сегодня тон на фондовом рынке РФ задают корпоративные новости. Известия о продаже 19,5% госпакета «Роснефти» подбросила индекс ММВБ к новым историческим максимумам. Поддержку активам оказывает и восстановление цен на нефть, которые укрепляют позиции над уровнем 53 долл./барр. по сорту Brent. К 14.40 мск. ММВБ повышается на 1,05% до 21783, а РТС растет почти на 1,8% до 1085 пунктов. Пара доллар/рубль, которая открылась гэпом вниз, тестирует ключевую поддержку 63,40 руб.



Государство продало акции «Роснефти» за 10,5 млрд евро. Инвесторами выступили Glencore и Катарский суверенный фонд. Сделка была проведена немного рыночной цены, но в целом ее можно оценить как своевременную в аспекте текущих цен на нефть. Продажа позитивна не только для самой «Роснефти», акции которой сегодня достигли исторических рекордов, но и для отечественного бизнеса в целом, привлекательность которого в глазах иностранных инвесторов может повыситься. Во второй половине дня котировки «Роснефти» прибавляют более 5%.



Капитализация компании на фоне приватизации впервые превысила 4 трлн руб. Большинство ликвидных бумаг также демонстрирует позитивную динамику, отыгрывая «сделку года». Активные покупки проходят в бумагах финансового сектора, где лидируют акции «Сбербанка», дорожающие на 2,6%. Хуже рынка выглядят котировки «Алросы», «Татнефти» и «Мечела», которые снижаются в среднем на 1%. Бумаги «Башнефти» тем временем пытаются определиться с направлением движения, расположившись вблизи уровней открытия.



Несмотря на перекупленность, у российских бенчмарков есть шанс на продолжение позитивной динамики. До конца дня рынок продолжит отыгрывать оптимизм от приватизации «Роснефти» и восстановления цен на нефть. Дополнительную поддержку рисковым активам, включая отечественные индексы, оказывают ожидания продления стимулирования ЕЦБ и соглашения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи.















Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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