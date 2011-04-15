Позитива рублю прибавила приватизация Роснефти

Российский рубль в четверг днем торгуется с небольшим снижением в парах с иностранными валютами. Доллар и евро стабильны, несмотря на очередной взрыв энтузиазма в нефти. Определенный позитив рублю дают новости об итогах приватизации «Роснефти», президент уже дал рекомендации главе компании, чтобы избежать влияния на рубль в процессе конвертации денег за пакет акций.



За доллар США сейчас дают 63,34 руб. (+0,2%). Евро стоит 68,32 руб. (+0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 9 декабря, составляют 63,39 руб. за американскую валюту и 68,24 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 52 и 26 копеек соответственно.



Цены на нефть растут днем. Баррель сорта Brent стоит сейчас $53,42 (+0,9%). Новости о снижении запасов черного золота уже отыграны в ценах на энергоносители, внимание сырьевого рынка снова сосредоточено на ОПЕК.



Информация о завершении сделки по приватизации пакета ценных бумаг «Роснефти» выглядит умеренно положительной для российского рынка и сегмента валют. Теперь очень важно, чтобы компания плавно и без стрессов обменивала иностранную валюту на рубли так, чтобы корпоративные интересы не встали во главе угла и не выбили почву из-под ног у рубля. Успешное заверение сделки предполагает, что на российский рынок придут новые иностранные инвесторы. Для рубля в свою очередь это не исключает варианта расширения торгов формата carry-trade.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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