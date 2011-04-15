Курсы евро и доллара сравняются уже в ближайшие месяцы

Основной темой дня на мировых финансовых рынках сегодня стало решение Европейского Центробанка по монетарной политике. Как и ожидалось, регулятор сохранил ставку без изменений. Однако трейдеров волновало вовсе не это. Гораздо больший интерес вызывало то, как ЕЦБ обойдется с программой стимулирования экономики, которая должна была завершиться уже в начале следующего года.



Глава ЕЦБ Марио Драги принял решение продлить сроки программы на 9 месяцев до декабря 2017 года, что фактически даже превзошло ожидания игроков. Большинство полагало, что программа будет увеличена лишь на 6 месяцев. Объем скупаемых активов подвергся корректировке – вплоть до марта Центробанк будет приобретать бумаг на 80 млрд евро ежемесячно, а начиная с апреля цифра будет снижена до 60 млрд евро.



О чем нам говорит такое решение Европейского Центробанка? Банально, но о наличии серьезных и фундаментальных проблем в экономике региона. Квартальные темпы экономического роста еврозоны сейчас не превышают 0,3%. Уровень инфляции держится в районе 0,5% при заявленной Центробанком цели в 2%. Уже этого было бы достаточно для обвала котировок евро, особенно против набирающего силу доллара США.



Но помимо проблем экономических есть еще и политические риски. После референдума в Италии страна может проследовать за Великобританией на выход из ЕС. Также в предстоящем году состоятся выборы в Голландии, Франции и Германии, при этом антиевропейские настроения продолжают набирать силу.



В свете вышеперечисленных факторов текущий курс евро на мировом рынке нам видится даже завышенным. Вероятнее всего, уже в 1-м квартале следующего года пара EUR/USD может опуститься к отметке 1.000, то есть курс доллара сравняется с курсом евро. Последний раз такая картина наблюдалась в 2002 году. С нашей точки зрения, вероятность повторения такого сценария на данный момент весьма высока.











Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX



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