Индекс ММВБ продолжит рост в пятницу

Российский фондовый рынок не устает обновлять максимумы. Вслед за дорожающей нефтью индекс ММВБ в четверг поднялся к новым историческим пикам, обновив внутридневной максимум и достигнув 2195 пунктов. Инвесторы совершенно спокойно игнорируют риски масштабной коррекции и продолжают покупки в различных секторах. В этом свете вероятность движения индекса ММВБ в область 2220-2245 пунктов сохраняется. Однако чем дольше длится фаза роста, тем серьезнее вероятность резкого отката.



Еще пару дней будет актуален фактор «Роснефти». Относительно удачное завершение приватизации пакета ценных бумаг способно привлечь повышенное локальнее внимание к российскому рынку со стороны иностранных инвесторов.



Рубль торгуется довольно ровно. Доллар США накануне отступил ниже краткосрочного диапазона 63,50-64,50 и оценивается к вечеру четверга на уровне 63,35. Однако ни эмоции нефтяных трейдеров, ни позитив с фондовой площадки не становятся тут полноценным фактором поддержки. На рубль ощутимо давит сужение валютной ликвидности. Теперь к негативным драйверам прибавится и фактор обмена «Роснефтью» валюты по итогам сделки с Glencore на рубли.



Российское правительство хотя и подчеркнуло недопустимость колебаний курсов ввиду завершения подобной сделки, однако история показывает, что реальность зачастую сильно отличается от предполагаемого развития событий.



Актуальный диапазон торгов парой доллар/рубль на пятницу составляет 63,10-64,40 руб., евро проторгуется в границах 67,20-69,00 руб.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.