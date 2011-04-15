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09.12.2016

Неделя закроется на максимальных значениях индекса ММВБ

У ряда участников рынка есть мнение, что инвестиции фонда Катара в Роснефть снизят риски появления у Газпрома конкурента в Европе. Таким образом, вслед за Роснефтью не исключено ралли в Газпроме. Цена на нефть выросла, а он объемы добычи не сокращает, напротив, они растут. Кроме того, есть вероятность достижения соглашения о поставке на Украину 1,5-4 млрд куб.м. газа, если ЕС и международные организации предоставят финансирование. До конца года Газпром выглядит хорошей торговой идеей с целью 180 руб. Также лучше рынка могут быть бумаги ВТБ, которые сильно отстали о динамики Сбербанка. В Сбербанке, напротив, не исключен разворот на горизонте до Нового года, поскольку фундаментально бумага выглядит перекупленной. Сейчас она растет, как и Роснефть, во-многом, из-за закрытия большого числа коротких позиций.

В фокусе дня мало значимых событий. На локальном рынке - это закрытие реестра Северстали на дивиденд (24,96 руб. без учета налогов, или около 2,5% к текущим котировкам). Внешний фон нейтральный. Полагаю, что неделя закроется на максимальных значениях Индекса ММВБ, открывая дорогу для продолжения ралли. Ориентир - 2220 п. А пара USDRUB будет вблизи отметки 63,50. Цена на нефть застыла вблизи $54 за баррель, и оказывает слабое влияние на валютный и фондовый рынки.





Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"

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