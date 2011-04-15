Индекс ММВБ проведет торги пятницы в диапазоне 2180-2225 пунктов

Российский фондовый рынок в пятницу открылся новой волной роста. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%. В лидерах утреннего спроса отмечаются акции «Северстали» и «Новатэка». Под давлением торгуются бумаги «Распадской» и «Мечела». Индекс ММВБ сегодня превысил 2215 пунктов, исторические максимумы обновили Сбербанк и «Роснефть».



Драйвером роста российских активов стала новость о продаже 19,5% «Роснефти» швейцарскому трейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду. Для «Роснефти» это позитив. Инвесторы вправе рассчитывать, что компания будет стабильно направлять на дивиденды 35% чистой прибыли. Сделка с катарским фондом подтверждает интерес зарубежных инвесторов к российским активам, несмотря на санкции.



В лидерах роста вчера были наиболее ликвидные «голубые фишки» Сбербанк (+5,7%) и «Роснефть» (+5,5%). Пользовались спросом и привилегированные акции «Транснефти», «Интер РАО», «Аэрофлот». Акции «КАМАЗа» (+9%) выросли после заявления генерального директора компании, ожидающего чистой прибыли по итогам года по МСФО в размере 150-200 млн руб. Напомним, год назад был убыток 2,4 млрд руб. Похоже, спрос на грузовики в России постепенно восстанавливается. Акции «КАМАЗа» подтянули наверх и бумаги «СОЛЛЕРС» (+4%).



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские фондовые индексы завершили предыдущую сессию в плюсе, фьючерс на индекс S&P на премаркете символически дорожает. Цены на нефть держатся в «зеленой» зоне. Баррель сорта Brent стоит сейчас $54,06 (+0,3%). В преддверии встречи ОПЕК со странами, не входящими в картель, спекуляций на слухах стало значительно больше. Накануне вечером пресса распространила информацию, согласно которой не исключался перенос запланированных на пятницу переговоров нефтяников. Подтверждения информация не получила, но рынок успел понервничать.



Евро/доллар утром в пятницу чуть заметно прибавляет в весе. Основные торги парой идут вокруг 1,0615. Вчерашняя волатильность себя исчерпала, инвесторы учли в ценах основные ориентиры, данные ЕЦБ, и готовы к новым драйверам. Предполагаемый диапазон торгов по EUR/USD на сегодня составляет 1,0585-1,0655.



Российский рубль получил достаточно сырьевой поддержки. За доллар США к настоящему времени дают 63,27 руб. (-0,03%). Основным драйвером для пары доллар/рубль на сегодня станет встреча ОПЕК и сопровождающие ее комментарии. Вероятный коридор движения инструмента составляет 62,75-63,85 руб.



9 декабря внеочередное общее собрание акционеров проведет «МегаФон». Реестр акционеров для получения дивидендов закроют «Вертолеты России».



Индекс потребительских цен и цен производителей опубликовал Китай. Данные по безработице вышли в Швейцарии.



Центробанк России продолжает отзыв лицензий у недобросовестных банков. На этот раз права на осуществление банковской деятельности лишились четыре московских банка: «Вега-банк», «Русский финансовый альянс», «Международный банк развития» и «Прайвет банк». В банковской системе РФ банки занимали 304-е, 545-е, 423-е и 164-е места соответственно. Среди причин отзыва лицензии фигурирует отсутствие возможности выполнить свои обязательства перед клиентами, высоко рискованная политика, проведение сомнительных операций и неисполнение обязательств по кредитам.



На этом санация сектора вряд ли закончится. До конца года регулятор может отозвать еще 2-3 лицензии. В 2017 году проверка банков и отзыв лицензии у недобросовестных игроков продолжится. Результатом чистки в банковском секторе должно стать сокращение объемов оттока капитала из России, а также резкое снижение объемов мошеннических операций.



В течение дня индекс ММВБ продолжает обновлять рекордные максимумы и расти. Похоже, что новогоднее ралли уже началось. После взятия уровня в 2200 пунктов открывается дорога в область 2250 пунктов. Сессию финала недели рублевый индикатор проведет внутри значений 2180-2225 пунктов.













Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари



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