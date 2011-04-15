За месяц золото потеряло 13.2% стоимости

К завершению первой полноценной декабрьской недели стоимость золота упала к февральским минимумам. Тройская унция драгоценного металла стоит $1170,20. Прочный нисходящий торговый канал сформировался 9 ноября и длится ровно месяц. За это время золото потеряло 13,2% стоимости, что для месячного движения довольно серьезный стресс. В целом, с января 2016 года и по настоящий момент золото вросло в цене на 10,2%, но, учитывая присутствующие сейчас тенденции, год может завершить с минимальным укреплением.



Список факторов давления на золото остается без принципиальных изменений: дорогой доллар, приближение декабрьского заседания Федеральной резервной системы США и потенциальный рост процентной ставки, что сделает доходность по золоту символической, интерес к риску на рынках капитала, поэтому инвесторы не нуждаются в активах «тихой» гавани. Сюда же прибавляются и риски со стороны Китая, где усиливаются разговоры о вероятной масштабной девальвации в будущем году и общем спаде ВВП. Это не позволит Поднебесной так же активно закупать золото, как ранее. К слову, в ноябре Китай не закупал драгоценный металл в состав ЗВР.



Против золота в моменте работают и итоги прошедшего накануне заседания Европейского центрального банка. Регулятор принял решение продлить сроки функционирования программы QE до конца 2017 года с тем изменением, что с апреля объемы ежемесячного выкупа активов сократятся с текущих 80 млрд евро до 60 млрд евро. При этом ЕЦБ не закрывает дверь для внедрения дальнейшего механизма стимулирования, отмечая, что будет действовать при наличии соответствующей необходимости.



Вероятность повышения процентной ставки Федрезервом в середине декабря оценивается инвесторами почти в 100%. Золоту очень сложно в подобных условиях показывать хорошую конкурентоспособность как доходному активу. Предстоящее заседание ФРС США является теперь основным событием декабря для рынков капитала, а после подведения его итогов инвесторы начнут формировать новый среднесрочный торговый канал, в том числе и по золоту. По мнению аналитиков «Альпари Голд» техническая картина не исключает просадки драгметалла к «дну» первой февральской недели на $1115,30, но существенно ниже вряд ли. После локального эмоционального снижения золото скорректируется вверх на 2-5%.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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