Торги на Мосбирже откроются резким снижением доллара и евро к рублю

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 78,50 коп. (-1,24%), до 62,49 руб., курс евро – на 62,05 коп. (-1,65%), до 66,05 руб. Центральный банк России с 10 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 8,73 коп., до 63,3028 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,2086 руб., что ниже предыдущего дня на 103,72 коп.



Торги на Мосбирже открылись снижением по рублёвым парам. Курс доллара в начале сессии отступил к уровню 62,91 руб., курс евро – к 67,43 руб. После пятичасовой консолидации укрепление рубля продолжилось с новой силой.



Российская валюта укреплялась к иностранным валютам на фоне дорожающей нефти, а также положительного фона от сделки по продаже 19,5% акций компании «Роснефть» в среду 7 декабря. Курс доллара снизился до 62,20 руб., евро – до 65,55 руб.



Цена на нефть повысилась в пятницу в ожидании переговоров в ОПЕК. Встреча в субботу 10 декабря в Вене прошла успешно. К соглашению о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки присоединились 11 стран, не входящих в картель. Они приняли решение о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 г. на 558 тыс. баррелей в сутки.



Половину сокращения согласилась обеспечить Россия (приблизительно 300 тыс. баррелей). Мексика сократит на 100 тыс., Казахстан – на 50 тыс., Оман – на 45 тыс. Азербайджан и Малайзия уменьшат среднесуточную добычу на 35 тыс. каждый, Экваториальная Гвинея и Бахрейн – по 12 тыс. Южный Судан снизит на 8 тыс. баррелей, Бруней – на 7 тыс., Боливия и Судан – на 4 тыс. каждый. Участвовать в сокращении добычи отказалась Боливия. Ей предлагали снижение на 4 тыс. баррелей.



В понедельник торги по Brent открылись с бычьим гэпом. На момент написания обзора баррель Brent стоит $56,74 (+4,44%). Курс доллара по отношению к рублю на межбанковских торгах в Азии снижался до 61,96 руб., евро – до 64,92 руб. Можно точно сказать, что торги на Мосбирже откроются резким снижением доллара и евро к рублю.



Сейчас котировки нефти Brent нацелены на уровень $57,50, а далее открывается уровень $67. На данный момент нет технических и фундаментальных факторов, которые бы перед заседанием FOMC могли остановить ралли по нефти. К закрытию торгов в Европе ожидается снижение курса доллара до уровня 61,81 руб. (минимум от 10 октября 2016 года), курса евро – до 65,00 руб. (следующая цель – 64,35 руб.)











Владислав Антонов, аналитик Альпари



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