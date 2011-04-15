Котировки нефти перед открытием торгов прибавляют 4.6% до 56,83$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 обновил в очередной раз максимумы года и закрепился на отметке 2264п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон позитивный.



В субботу 11 стран, не входящих в состав ОПЕК, договорились о снижении добычи нефти на 558К баррелей в сутки.



Сокращение добычи нефти РФ составит 300К баррелей до 10,947 млн баррелей в сутки.



Невзирая на то, что сокращение нефти в РФ будет происходить поэтапно, в январе планируется сокращение добычи на 50-100К баррелей в сутки, к концу марта на 200К баррелей, полное сокращение на 300К планируется к апрелю-маю, данное соглашение несомненный долгосрочный позитив для рынка нефти.



Падение цен на нефть в январе этого года было связано с отменой квот на добычу нефти внутри ОПЕК, т.е. невозможностью нахождения компромисса внутри ОПЕК.



На текущем этапе найден компромисс не только между Саудовской Аравией и Ираном, но к соглашению присоседились страны вне ОПЕК, что приведет к постепенному росту цен на нефть с целями 62-65 долларов за баррель.



Пара рубль/доллар готова обновить минимумы этого года, стремясь к зоне 60-61, благоприятная политическая конъюнктура, рост фондовых индексов и стремительное восстановления нефти играют в пользу рубля. Несмотря на рост доллара к основным валютам, рубль пока нивелирует данную динамику.



Российские индексы продолжают обновлять максимумы, ближайшей целью по РТС мы считаем 1200п по ММВБ 2300.













Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.