Рубль компенсировал отсутствие роста в последние дни

В пятницу российский рынок акций закрылся на мажорной ноте перед важной встречей участников ОПЕК и независимых стран-производителей сырой нефти. На встрече будет обсуждаться сокращение объемов нефтедобычи. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+2,93%), финансового (+2,51%) и нефтегазового (+2,37%) секторов.



Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,23%, на отметке 2201.94 пункта. Индекс РТС, наоборот, вырос на 0,83% и остановился на уровне 1106.54 пунктов благодаря росту рубля по отношению к доллару США и евро.



Цены на сырую нефть в пятницу выросли на надеждах, что встреча не входящих в ОПЕК производителей сырой нефти, на которой будет обсуждаться вопрос сокращения объемов нефтедобычи, завершится договоренностями. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,48%, до 54,15 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 1,08%, до 51,39 доллара за баррель.



На валютном рынке рубль к концу торгов в пятницу усилил давление на евро и доллар США, поддерживаемый, с одной стороны, восходящей динамикой нефтяных цен, а, с другой, падением доходности по ОФЗ. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,93%, до 62,69 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 1,52%, до 66,13 рублей за евро на фоне возобновившегося падения евро на рынке Форекс.



В пятницу российская валюта явно пыталась компенсировать отсутствие роста в последние дни, когда нефть росла вертикально вверх.



В понедельник ожидается публикация данных по сальдо торгового баланса в РФ, а также отчет об исполнении Федерального бюджета США.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.