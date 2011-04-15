Рубль продолжит восхождение

В минувшую пятницу российская валюта продемонстрировала уверенный рост по отношению к основным конкурентам. Курс евро впервые с июля 2015 года уходил ниже отметки 66 руб., вблизи которой и финишировал. Тем временем курс доллара закрылся на двухмесячном минимуме в районе 62,20 руб.



Еще в четверг мы получили сигнал о выходе доллара из диапазона и пробое важной поддержки 63,50 руб. Под занавес недели наша валюта совершила резкий рывок в северном направлении, подойдя к уровню 62 руб. Причем нефть не демонстрировала мощного восходящего импульса, обосновавшись немногим выше 54 по сорту Brent. Свою роль сыграли другие факторы, включая тонкий рынок перед уходом игроков на выходные. В качестве одного из них можно назвать комментарии Картера Пейджа, советника избирательного штаба Трампа, который указал на возможность избавиться от заблуждений по вопросу признания Крыма российским новой администрацией США. Также спрос на рубль поддержала приватизация «Роснефти», которая состоялась на прошлой неделе.



Сегодня российская валюта продолжит восхождение в ответ на благоприятные события в сырьевом сегменте. В субботу страны не-ОПЕК присоединились к картелю и договорились о сокращении добычи на 558 тыс. барр./сутки. Brent уже отреагировала на эти известия открытием гэпом вверх и торгуется выше 56,50. На этом фоне доллар может стартовать ниже 62 руб. и уйти ниже минимумов 61,80 руб.













Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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