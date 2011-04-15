Brent может протестировать $58 долларов уже на этой неделе

Торги на российском рынке во вторник снова стартовали ростом. Судя по всему, покупатели включили "полный вперед" и продолжают разгонять ММВБ и РТС к новым максимальным значениям.



Рублевый индекс со старта вырос на 0,73% до 2224,75 пунктов, долларовый подскочил на 3,36% и держится чуть ниже 1150 пунктов. Масштабный оптимизм вызван очередным триумфом картеля ОПЕК, который на выходных убедил независимых поставщиков присоединиться к сокращению добычи.



Консенсус среди независимых поставщиков - безусловно, позитивный фактор для рынка энергоносителей. То, что объем мировой добычи будет сокращен в совокупности почти на 1,76 млн баррелей в день, поможет как минимум не усиливать дисбаланс спроса и предложения на рынке. Вселяет надежду и то, что экспортеры создадут межправительственный институт, в обязанности которого в том числе войдет контроль над соблюдением ограничений по добыче. Хотелось бы верить, что впервые за долгое время установленные ОПЕК квоты не будут превышаться. Все это позволяет надеяться на то, что в конечном итоге перекос рынка углеводородов в сторону предложения как минимум перестанет усиливаться. Ожидаем тестирования отметки 58 долларов за баррель Brent уже на этой неделе.



Помимо событий на рынках углеводородов, мировые площадки будут следить за действиями ФРС США. В среду состоится долгожданное заседание Центробанка, на котором может быть принято решение о повышении ставки рефинансирования. Сейчас для участников рынка грядущее повышение ставки вполне очевидно, т.к. вероятность этого события оценивается более чем 98%. В этом году это будет первое повышение ставки, и второе за десять лет. И конечно, рынки уже отыграли это событие. Поэтому будет важна не столько констатация, сколько последующая пресс-конференция, на которой представители Федрезерва расскажут о прогнозах по развитию экономики, инфляции, и о последующих повышениях ставок в ближайшие месяцы. Сейчас вероятность очередного повышения ставки в феврале 2017 близка к 90%, и от намеков на подтверждение или опровержение этого зависит дальнейшая динамика на фондовом рынке.



На следующий день после заседания ФРС, в четверг, запланирована конференция избранного президента Дональда Трампа и членов его семьи. На встрече с журналистами он планирует рассказать о своих планах по передаче бизнеса своим совершеннолетним детям для того, чтобы у него было больше времени на свои президентские обязанности. Внимание инвесторов будет направлено на анонсы его следующих шагов по развитию экономики.













Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX



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