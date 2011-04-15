Рубль поймал нефтяную волну

В ходе торгов понедельника курс рубля обновил годовые максимумы к доллару и пробил уровень 61, финишировав на 60,75 руб. По итогам торговой сессии валюта подорожала на 2,6% и 2,2% к доллару и евро соответственно. БаррельBrent, который в моменте превышал уровень 57, во второй половине дня ушел в район 56 долл.



Как и ожидалось, российская валюта отреагировала стремительным ростом на ралли нефтяных цен в ответ на соглашение в формате ОПЕК+ сократить добычу «черного золота» на 558 тыс. барр./сутки. На данном этапе удорожание актива носит скорее психологический характер, поскольку подобного рода договоренность на глобальном уровне была достигнута впервые за 15 лет. Немалую роль сыграла и готовность саудитов урезать объемы производства еще сильнее в случае необходимости. В ближайшее время факт смягчения позиции мировых производителей углеводородов продолжит подпитывать оптимизм в сырьевом сегменте, что позволит рублю сохранять лидерство в парах с основными валютами.



Однако как только участники рынка начнут задумываться над деталями и вероятностью соблюдения установленных квот по добыче, самочувствие Brent может ухудшиться. Кроме того, рисковые активы, включая нефть и рубль, могут умерить пыл в преддверии заседания Федрезерва, от которого ожидается повышение ставок. При этом наша валюта вряд ли ощутит на себе сильное давление со стороны этого фактора, поскольку ужесточение политики уже учтено в текущем курсе USD, а потенциальное давление может нивелировать начало налогового периода в РФ. После возможных попыток приблизиться к отметке 60 руб., в четверг доллар может вернуться выше 61 руб.













Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс







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