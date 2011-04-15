Нефть вывела рубль в абсолютные чемпионы по росту

За период с 7 по 12 декабря волатильность на рынках валют развивающихся стран сохранилась. Тенденция прошлой недели в целом продолжилась, одни валюты резко росли, другие резко падали, но в целом оптимистичных настроений было больше. Достижение соглашения между ОПЕК и независимыми производителями нефти на встрече 10 декабря вызвало ралли на нефтяном рынке. Нефть сорта Brent за указанный период подорожала на 4,3%. Кроме того, глобальные финансовые институты обнародовали ряд оптимистичных прогнозов на 2017 год, в частности, в МВФ ожидают роста ВВП Бразилии и России в следующем году.



Абсолютным чемпионом по росту стал подорожавший к доллару на 4,78% российский рубль. Среди других лидеров роста за указанный период можно отметить турецкую лиру (+1,64%) и бразильский реал (+1,37%), которые повысились к доллару в рамках коррекции. Росту реала также способствовала растущая нефть и оптимизм от МВФ. Также укрепились к доллару, хотя менее чем на процент, индийская рупия (+0,7%), мексиканское песо (+0,56%) и казахстанский тенге (+0,2%).



В лидерах понижения оказались европейские валюты венгерский форинт (-1,7%) и польский злотый (-1,6%). Подешевели к доллару также южноафриканский рэнд (-1%) и китайский юань (-0,42%).



Важные события



В России на фоне достижения соглашения между ОПЕК и независимыми производителями нефти, в том числе самой Россией, и бурного ралли на нефтяном рынке рубль взлетел. Дополнительным позитивом стала новость об успешном завершении одной из крупнейших сделок года – продажи 19,5% акций «Роснефти». На фоне ожидаемых крупных продаж валюты и покупок рублей для целей пополнения госбюджета трейдеры перекладываются в рубль. Агентство Bloomberg уже назвало рубль супердоходной валютой.



В Венгрии профицит госбюджета в ноябре резко сократился с 59,7 млрд форинтов до всего 2 млрд. При этом в октябре сальдо торгового баланса страны упало на 11,3%, до 891 млн форинтов. На фоне этой статистики курс форинта к доллару упал.



В Казахстане тенге немного укрепился, благодаря информации о присоединении страны к соглашению ОПЕК, России и других независимых производителей нефти о сокращении добычи. Казахстан планирует сократить добычу на 20 тыс. баррелей в сутки (Россия, как крупнейший независимый производитель нефти, на 300 тыс. баррелей). Однако, так как новость была ожидаемой, она не привела к бурному ралли в тенге.



Прогноз



По значениям пары доллар/рубль мы меняем прогноз до 61-64, а по значениям пары евро/рубль – до 64-66 руб./евро. По курсу тенге к доллару мы сохраняем наши ожидания на уровне в 330-335 тенге за доллар, а по курсу тенге к евро меняем прогноз до 348-353 тенге за евро.









Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари



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