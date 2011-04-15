Рубль продолжил укрепление во вторник, но, судя по всему, теперь можно ожидать период умеренной девальвации. Главным фактором до конца недели станет решение ФРС по повышению ставки, именно это событие станет испытанием для российской валюты.





Хотя сейчас рубль торгуется выше 61 за доллар, уже к следующей неделе можно ожидать курс в районе 63,5-64,4, так как помимо давления дорожающего доллара после повышения ставки, также окажутся под давлением цены на нефть.



В целом же, 63-65 к доллару является комфортным курсом для российской экономики и бюджета, а дальнейшая девальвация вряд ли возможна, учитывая ситуацию на рынке нефти. В подобных условиях даже фактор повышенного спроса на валюту в конце года не окажет сильного влияния, хотя, конечно, внесет свой вклад.



Учитывая укрепление рубля в последние сессии, достижение 67 руб. к доллару к концу года вряд ли возможно, но до 65 курс упасть может быстро.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка





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