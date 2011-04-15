Рубль сдержанно отступает на фоне фиксации прибыли на нефтяном рынке. При этом стоит отметить, что в целом, текущие уровни пары USDRUB вполне справедливы, если отталкиваться от стоимости «черного золота». Сегодня локально на стороне рубля выступит повышенный объем размещений ОФЗ (45 млрд. руб. против «традиционных» 20-25 млрд. руб.). Однако ключевым событием несомненно станет заседание и решение по ставке американского регулятора. И, если по части ставок (+0,25%) сомнений практически не у кого нет, то тональность риторики, а также внутреннее голосование членов ФРС относительно будущей кривой ставки вызовут наибольший интерес. Мы исходим из того, что речь главы ФРС вряд ли сильно будет отличаться от ноябрьской. К выработке дальнейших шагов ФРС перейдет после формирования команды нового президента США. В этой связи рисковые и сырьевые активы на текущий момент не подвергнутся дополнительному давлению. Рубль в этом ключе сохранит уровни 60,5-62,5 в краткосрочной перспективе.



Рынок сырья

Новостной фон, формирующийся в последние дни на нефтяном рынке, способствует частичной фиксации прибыли. Сегодня участники оценивают отчет API, который указал на рост американских запасов нефти на 4,7 mn, бензина 4 mn. Кроме того, осторожность в целом присуща рынкам с начала недели в преддверии сегодняшнего решения ФРС по ставке. Дальнейшая динамика может получить следующее развитие: при условии того, что контекст комментариев ФРС будет носить «голубиный» характер, рисковые и сырьевые активы как минимум не подвергнутся распродажам. Brent в этом случае может сделать еще одну попытку забраться на отметки $56-58. В случае же неубедительности от ФРС или в явном виде «ястребиной» риторики ожидаем откат в район $52. Кроме того, локально безусловно не стоит игнорировать отчеты ОПЕК и Минэнерго США, которые выйдут также в ходе сегодняшнего дня.



Денежный рынок

Текущий совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ составляет Р2652.0 млрд. (+ Р220.7 млрд.). Остатки на корсчетах Р2149.6 млрд. руб.(+ Р222.7 млрд.), депозиты коммерческих банков в ЦБ Р502.4 млрд. (- Р2.0 млрд.). руб. На рынке МБК – ставка Mosprime 1 день составила 10.40%, RUONIA – 10.21%.



Рынок акций

Значения индексов на конец дня: ММВБ – 2247 (+0.90%), РТС - 1164 (+1.35%). Торговый оборот снизился и составил Р50.8 млрд. (- Р21.9 млрд.). Рынок продолжил рост во вторник на волне оптимизма, возникшей после договоренности стран, не членов ОПЕК, по вопросу уровней добычи нефти. Хотя торговый оборот, как индикатор инвестиционной активности снизился, но его уровень остается довольно высоким. Лидеры роста: Новатэк (+4.52%, Р799.40), Алроса (+3.89%, Р98.70), Магнит (+3.31%, Р10693.00). Лидеры снижения: Мечел об (-2.58%, Р189.00), Лукойл (-1.38%, Р3328.50), НорНикель (-0.96%, Р10804.00). Акции Новатэк выросли на фоне новости о предложении Газпрому об обмене активами. Акции Алроса восстанавливаются после недавней небольшой коррекции и выхода отчета о продажах компании в ноябре. Акции Мечел корректировались после значительного роста в понедельник. Сегодня рынок акций открылся снижением по индексу ММВБ на 0.1%, но пока демонстрирует неустойчивую динамику. Ожидаем консолидацию рынка по индексу ММВБ в течение дня.



Долговой рынок

Первичный рынок – во вторник инвестиционных размещений облигаций не было. Сегодня планируется доразмещение ОФЗ-29012 (Р25 млрд., 6 лет) и доразмещение ОФЗ-26218 (Р20 млрд., 15 лет).



Вторичный рынок - на бескупонной кривой доходности ОФЗ – незначительные изменения доходностей до 5 бп по всей длине кривой. После двух дней хотя и несильного, но тренда на снижение доходностей, рынок взял паузу на консолидацию.







Нордеа Банк





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