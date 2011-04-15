Российский рынок получил сигнал к коррекции

На открытии торгов российские индексы успели обновить максимумы, после чего перешли к снижению. Отсутствие позитивных сигналов с рынка нефти и перекупленность препятствуют дальнейшим покупкам на отечественных площадках. К 14.45 мск. ММВБ и РТС теряют в среднем по 1,3%, торгуясь на уровнях 2219 и 1147 соответственно. Баррель Brent тестирует отметку 55 долл., снижаясь на 1,35%. Рубль корректируется от максимумов, дешевея на 0,52% и 0,75% к доллару и евро.



В ликвидных бумагах не прослеживается единой динамики. Активные продажи проходят в финансовом секторе – акции «Сбербанка» и «МосБиржи» теряют свыше 2,4% и 4,23%. Лучше рынка смотрятся «Распадская» (+4,2%) и «Россети» (+1,5%). Котировки ДИКСИ ушли в «минус» (-0,67%), оставив без внимания операционные результаты – за 11 месяцев 2016 года выручка Группы увеличилась на 16% г/г, составив 281,5 млрд рублей. «Норникель» продал 0,79% акций структуре Абрамовича. Акции не демонстрируют реакции на сообщения, поскольку сделка была объявлена ранее, и это лишь ее

техническое завершение.



«Роснефть» (+0,2%) и «Система» ведут переговоры о покупке нефтяной компанией у АФК нефтесервисного ОАО «Таргин». Эта тема поднялась сразу после того, как «Башнефть», основной контрагент нефтесервисного актива, перешла под контроль «Роснефти». Стороны пока не комментируют поступившую информацию. Тем временем «Газпром» (-1,77%) ведет переговоры об участии в освоении газового месторождения Farzad, где предполагаемый объем производства составляет 1 млрд куб. футов в сутки

или 10,3 млрд куб. м газа в год.



До конца дня у нефти вряд ли появится повод для возобновления роста, а значит, возвращение российских бенчмарков в «зеленую зону» крайне маловероятно. Ограничивать активность инвесторов будет и широко ожидаемое решение Федрезерва, которое представит интерес в плане комментариев о дальнейших планах регулятора. Этот фактор риска снижает спрос на рисковые активы, включая ММВБ и РТС.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс







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