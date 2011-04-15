Ключевая новость: По итогам вчерашнего заседания ФРС США приняла решение повысить ставку Fed Funds на 25 бп до 0.50-0.75%. Это не стало сюрпризом для инвесторов, однако, удивление вызвал пересмотр экспертами Комитета по открытому рынку прогнозного количества повышений ставки в 2017 году. Вместо двух повышений теперь прогноз ориентирован на три повышения, а долгосрочная ставка (2019 год) повышена с 2.9% до 3.0%.



Подобное решение эксперты ФРС связывают с приближением уровня безработицы к своему естественному уровню, а также с ростом ожиданий по инфляции с 1.3% до 1.5%. Аргументом также может стать вероятное смягчение фискальной политики, и Дж.Йеллен пока не прояснила позицию относительно этого вопроса, выразив желание сперва увидеть конкретные предложения по налоговым стимулам. Из-за подобной неопределенности эксперты SG скептично отнеслись к повышению прогноза по ставке в 2017 году (см. публикацию).



Во время американской сессии доходность 10-ти летних Treasures зафиксировала резкий рост (UST’10 2.57%, +10 бп), а доллар укрепил позиции относительно мировых валют (DXY +1.05%). При этом, фондовый рынок (S&P 500 -0.8%) расстроился из-за ухудшения денежно-кредитных условий, а также из-за негативной реакции сырьевых площадок. Открытие азиатской сессии также ознаменовалось продажами акций (Hang Seng -1.9%) и поступательным ослаблением китайского юаня (CNY -0.35%).



Валютный рынок: Российский рубль болезненно отреагировал на повышение ставки ФРС США: в ходе вчерашних торгов, национальная валюта достигала отметки в 62.34 USDRUB (+2.8% относительно закрытия вторника). Как мы писали прежде, плавное повышение ставки ФРС не должно стать основанием для полного отказа инвесторов от покупки активов из развивающихся стран. Тактически, однако, коррекция в сторону диапазона 63-65 выглядит более чем оправданной для рубля – тем более, что цены на нефть консолидируются ниже уровня $54/барр.



Долговой рынок: Участники российского долгового рынка вчера не проявили беспокойства относительно ожидавшегося – и состоявшегося поздно вечером по Москве – повышения ставки ФРС. Доходности большинства ОФЗ снизились еще на 3-7 бп, а новые ОФЗ на аукционах были размещены в полном объеме 45 млрд руб., причем, с не самым большим дисконтом по цене к уровням вчерашнего закрытия.



Наиболее длинный бенчмарк ОФЗ с фиксированной ставкой купона – 15-летние ОФЗ 26218 (8.60%) – выглядят все более привлекательно для инвесторов, которые хотели бы выразить благоприятный взгляд на российский риск. Возможно, инструмент «страдает» от риска нового первичного предложения – или аккуратного отношения инвесторов к самым длинным российским облигациям перед концом года, тем более, в условиях роста процентных ставок в развитом мире. Бумага предлагает премию уже в 18 бп над 10-летними 26207 (8.42%) и 26 бп над 5-летними 26217 (8.34%), что в обоих случаях является годовым максимумом.







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