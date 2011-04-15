После вчерашнего решения ФРС США курс доллар/евро снизился к минимумам 2015 года и сегодня с утра продолжает укрепляться. Основное влияние на рынки оказал пересмотр прогноза повышения ставки “forward guidance” до трех повышений в 2017 году, против ранее ожидавшихся двух. Тем не менее, стоит отметить, что и повышение «3 раза по 25 пунктов» не может стать для рынка сенсацией. Это подтверждается и реакцией валют развивающихся стран, большинство из которых показало ослабление лишь в рамках 1-1,5%% вчера. Рубль двигался в соответствии с рынком и на вечерних торгах ослаблялся до уровня 62,2 против доллара, однако уже сегодня с утра активно восстанавливает вчерашние потери, торгуясь вблизи отметки 61,5 по рубль/доллар и 64,5 по рубль/евро.



Денежный рынок

Событие недели для денежного рынка – это заседание ЦБ РФ 16 декабря, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Вчера вышли последние перед заседанием данные по недельной инфляции, которые вновь показали рост цен только на 0,1%. Таким образом, годовой темп инфляции уверенно движется к отметке 5,5% по итогам года. Мы не исключаем снижения ставки на завтрашнем заседании. Этому будет способствовать инфляция, которая показывает существенное замедление, также стабильный или даже, возможно, слишком крепкий рубль и отрицательный прирост ВВП. Ситуация с ликвидностью остается довольно стабильной, ставки сегодня 10,25-10,5%%.



Рынок сырья

Нефть сегодня с утра торгуется чуть ниже 64 долл. за баррель сорта Brent, снижение цен стало результатом укрепления доллара, которое традиционно негативно влияет на черное золото. Кроме того, некоторое давление на рынки оказывает Ливия, которая на этой неделе собирается расконсервировать два из своих крупнейших месторождений. Напомним, что ранее Ливия не присоединилась к соглашению стран об ограничении добычи. В целом рынки продолжают позитивно оценивать перспективы нефти после вступления в силу данного соглашения с 1 января 2017. Оценки экспертов показывают, что нефть может показать локальный рост свыше $60 барр., собственный прогноз Nordea на 2017 год – $57 барр.



Рынок акций

Значения индексов на конец дня: ММВБ – 2229 (-0.80%), РТС - 1148 (-1.31%). Торговый оборот снизился и составил Р45.6 млрд. (- Р5.2 млрд.). После двух дней активного роста рынок в среду взял паузу для корректировки и частичной фиксации краткосрочной прибыли. Также нельзя исключать некоторую осторожность инвесторов перед решением ФРС США по процентной ставке и последующих комментариев руководства ФРС. Лидеры роста: Polymetal Int (+8.59%, Р632.00), М.Видео (+7.68%, Р395.50), Распадская (+6.59%, Р79.89). Лидеры снижения: Московская Биржа (-4.64%, Р122.50), Аэрофлот (-4.19%, Р146.20), Северсталь (-2.82%, Р950.40). Акции Polymetal показали признаки восстановления после очередного цикла снижения. Акции М.Видео выросли на фоне новости о предложении покупки контрольного пакета акций компании. Сегодня рынок акций открылся снижением по индексу ММВБ на 0.5%. Ожидаем консолидацию рынка по индексу ММВБ в течение дня.



Долговой рынок

Первичный рынок – в среду доразмещались ОФЗ-29012 (Р25 млрд., 6 лет) и доразмещение ОФЗ-26218 (Р20 млрд., 15 лет). Суммарный спрос превысил предложение почти в 2.5 раза. Все бумаги были проданы. Сегодня размещаются несколько выпусков корпоративных облигаций, в т.ч: РЖД-41 (Р15 млрд., 15 лет, оферта 3 года, 6 мес купон=9.40%), Атомэнергопром БО-2 (Р15 млрд., 10 лет, оферта-call 2 года, 6 мес купон=9.33%).



Вторичный рынок - на бескупонной кривой доходности ОФЗ – небольшое снижение доходностей до 10 бп на коротком участке кривой сроком до 3 лет. После небольшой паузы на консолидацию, рынок возобновил тренд на снижение доходностей.





Нордеа Банк





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