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15.12.2016

ФРС смогла удивить рынки, несмотря на предсказуемость повышения ставки

ФРС смогла удивить рынки, несмотря на предсказуемость повышения ставки. Регулятор не только ожидаемо увеличил её до 0,75%, но и анонсировал дальнейший рост в 2017 году три раза, а не два, как предполагал рынок.

Более того, на 2017 г. улучшил прогнозы по отношению к предыдущим своим взглядам. И по безработице до 4,5% против 4,6%, и по росту ВВП до 2,1% против 2,0. План по инфляции остался прежним - 1,9%, но он близок к цели 2%, которая будет достигнута в 2018 г. То есть все основные параметры экономики придут к оптимуму уже в следующем году.

Такой редкостный для Феда оптимизм не просто взметнул доллар до 102,5 п. по индексу доллара DX и доходность облигаций до 2,57%. Это новогодний задел на продолжение роста гринбека в следующем году. Цель и технический уровень сопротивления для индекса доллара теперь - 102,7 п. - максимум марта 2003 года. Его преодоление уведёт американца к 104 п. Вероятно, эти высоты будут покоряться в 2017 г. А пока возможна коррекция натруженного доллара.

Гринбек и американские долговые бумаги остаются очень привлекательными на перспективу, что станет и дальше оказывать давление в пользу доллара на евро, фунт, франк, йену.

Последствия такой «ястребиности» Феда на перспективу могут быть
неоднозначными. Это, конечно, удар по развивающимся рынкам и рисковым активам, вложения в которые становятся дороже. Это и негатив для американских экспортёров, а к ним относятся ведущие компании мира.

Нефтяные котировки и российская валюта реагируют на события закономерным снижением. Цены смеси Brent ушли ниже $54/барр. , и поддержка теперь - на уровне $53-53,3/барр.

Доллар/рубль не смог уйти ниже 60,5 руб/дол. Пара закрыла день выше важного сопротивления 62. И теперь, при продолжении коррекции нефти вниз и в случае закрепления выше 62, способна вновь тестировать уровни 63-63,5.


Марк Гойхман, аналитик ГК TeleTrade


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