Валютный рынок: Достигли основной цели коррекции

Рубль после заседания ФРС, как и ожидалось, оказался под некоторым давлением по отношению к доллару и даже успел добраться до первой цели коррекции в районе 62.

Ключевым негативом по итогам заседания американского регулятора стали прогнозы по повышению ставок в следующем году. ФРС неожиданно запланировал на 2017 год целых 3 подъема ставок с целью 1,4% против 1,1% ранее.



Такое решение, безусловно, является умеренным негативом для валют развивающихся стран. Здесь привлекательность доллара создает, как возможное возвращение инвестиций в страну в более существенном размере, так и меньшие заимствования со стороны иностранных компаний и в том числе из развивающихся стран. Впрочем, прогнозы по повышению ставок все-таки изменились не очень значительно, относительно ранее сделанных. Поэтому давление на такие валюты как рубль также будет, вероятно, не очень существенным. При прочих равных не жду изменения российской валюты более чем на 1-1,5% за ближайший год от данного фактора.



В свою очередь цены на нефть снова опустились ниже 55 долларов за баррель и оказывают дополнительное давление на российскую валюту. Здесь также отдельно стоит отметить данные по запасам в американских нефтехранилищах (по данным EIA за прошедшую неделю произошло снижение на 2,66 млн баррелей). Впрочем, также наблюдался рост запасов бензина (+0,49 млн.) и рост добычи (+99 тыс.). В целом такая статистика является из-за добычи все-таки скорее умеренно негативной, чем наоборот.



Из макроэкономической статистики текущего дня стоит отметить уверенный рост деловой активности в производственном секторе еврозоны (54,9 против ожиданий на уровне 53,9) и некоторое ухудшение аналогичного показателя в сфере услуг (53,1 против 53,8).



В целом, основной цели коррекции в районе отметки 62 по паре доллар/рубль мы благополучно достигли и для дальнейших движений, вероятно, потребуются новые драйверы.







Иван Копейкин, эксперт БКС Экспресс







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