Российские индексы пытаются сдержать напор продавцов

На российском фондовом рынке продолжаются продажи, но пока снижение носит коррективный характер. Заседание Федрезерва, который, как и ожидалось, обошлось без массового бегства из рисковых активов, а нефть сорта Brent снова пытается закрепиться над отметкой 54 долл./барр., что сдерживает напор продавцов. К 14.50 мск. ММВБ снижается на 0,62% до 2215, а РТС теряет 1,63%, торгуясь на уровне 1130 пунктов. Пара доллар/рубль, которая встретила сопротивление при попытке движения к уровню 62, консолидируется немногим выше 61,50 руб. Евро/рубль удерживается над 64 руб.



В финансовом секторе продолжаются продажи. Акции «Сбербанка» и ВТБ дешевеют на 0,5% и 1,2% соответственно. «РусГидро» опубликовала финансовые результаты. За 9 месяцев 2016 года выручка компании выросла на 9,6%, а в третьем квартале – на 8,7%. Впрочем, котировки не демонстрируют реакции на показатели, которые не показали существенного отклонения от прогнозов. Во второй половине дня бумаги «РусГидро» подрастают в пределах 0,5%.



Появились сообщения о том, что японская корпорация Mitsui&Co планирует подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с «Русагро». Mitsui намерена направить значительные инвестиции в размере нескольких миллиардов иен в российскую компанию. Ожидается, что документ будет подписан в рамках начинающегося сегодня визита президента РФ Владимира Путина в Японию.



Текущие попытки восстановления котировок нефти не внушают доверия и в любой момент могут смениться продажами. В краткосрочной перспективе это ключевой фактор риска для российских фондовых активов. Позиции индекса ММВБ, который находится в опасной близости к уровню 2200, могут серьезно ослабеть в случае утраты этой зоны. С учетом неустойчивости нефти и дальнейшего переваривания итогов заседания ФРС, краткосрочные риски для

бенчмарков носят понижательный характер.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





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