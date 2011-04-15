Рубль закономерно открылся гэпом вниз и продолжил корректироваться от максимумов на фоне повсеместного ралли доллара после повышения ставки ФРС. Нефть не смогла показать внятной динамики, и после неубедительных попыток закрепиться над уровнем 54 долл./барр. по сорту Brent вернулась под психологическую отметку под гнетом долларовых «быков». По итогам

сессии пара доллар/рубль обосновалась под отметкой 62 руб., а евро/рубль – над уровнем 64 руб.



Сейчас нефть отошла на задний план, поскольку в центре внимания

находится американская валюта и ужесточение политики Федрезерва. USD получил ощутимый стимул к росту, что негативно отражается на рисковых активах, включая и рубль, и нефть. Валюта, похоже, готова и далее отыгрывать ужесточение риторики Центробанка, что будет способствовать ухудшению самочувствия рубля. На следующей неделе в противовес крепнущему доллару сыграет налоговый период, однако этот фактор в сложившихся условиях способен лишь ограничить давление на валюту, но не нивелировать его.



Еще один фактор риска для рубля – сегодняшнее заседание Банка России. Если снижения ставки не ожидается, то риторика регулятора – под вопросом. Не исключено, что ЦБ смягчит тон и намекнет на перспективы снижения стоимости заимствований уже в первом квартале 2017 года.



Напомним, что в сентябре, когда ставка была снижена до 10%, Банк

пообещал сохранить ее без изменений до конца текущего года. Если

подобные намеки действительно прозвучат, это станет дополнительным фактором давление на рубль. При неблагоприятном стечении обстоятельств для нашей валюты – дешевеющая нефть, растущий доллар, сигнал о снижении ставки – котировки пары доллар/рубль атакуют сопротивление в районе 62,20 руб. Если цена завершит неделю выше этого уровня, будут сформированы предпосылки для дальнейшего роста USD.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





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