На мировых рынках акций в конце недели преобладает положительная динамика, инвесторы отыгрывают итоги заседания ФРС и данные макростатистики. Вчерашний блок данных по индексам PMI стран еврозоны оказался выше ожиданий, а американская статистика указала на улучшение состояния дел в промышленности и ощутимый прирост потребительских цен в США в ноябре (+1.7% г/г). Кроме того, конъюнктуру на американском рынке акций поддержали итоги заседания ФРС и уверенность регулятора в улучшении состояния экономики и надежах на ее ускорение в 2017г., что может прервать рецессию корпоративных прибылей, наблюдаемую на протяжении последних нескольких кварталов. Доллар продемонстрировал сильный рост против большинства мировых валют и вышел на 14-ти летние максимумы по индексу DXY, прирост доходностей по казначейским облигациям замедлился (UST’10 около 2.57%).



Российский рынок акций демонстрировал попытки развития коррекции в течение торговой сессии четверга, но к вечеру компенсировал внутридневное снижение и вышел в плюс. Удержание ценами на нефть сильного уровня поддержки 53 долл./барр. Настраивает на возможность развития повышательного ценового импульса, а оценки рынка к нефти в целом выглядят сбалансированными. Пятую неделю подряд, по оценкам PSB Research, наблюдается приток капитала в биржевые фонды акций, ориентированные на российские фондовые активы. На последней отчетной неделе приток капитала составил 119.4 млн долл., а с начала ноября нетто-приток в российские активы составил 798 млн долл.



Мы полагаем, что с учетом отсутствия выраженных коррекционных сигналов со стороны мировых рынков, сегодня индекс ММВБ будет находиться в рамках обозначенного бокового диапазона 2200-2260 пунктов, тогда как на следующей неделе не исключено некоторое усиление фиксации прибыли ввиду фактора конца года. Центральным событием сегодняшнего дня является заседание Банка России, регулятор может предоставить обновленный макроэкономический прогноз и дать ориентиры по возобновлению цикла понижения ключевой ставки.







Илья Фролов, ПАО "Промсвязьбанк"





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