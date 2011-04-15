Все основные события, способные повлиять на финансовые рынки, в этом году уже произошли. Выборы президента США закончились, нефтедобывающие страны, включая страны ОПЕК, договорились о сокращении добычи нефти, а ФРС США, как и ожидалось, подняла процентную ставку. В ближайшие дни многие инвесторы закроют часть длинных позиций, которые принесли хорошую прибыль. В пятницу нефтяные котировки продолжают находиться в диапазоне 53-56 долларов за баррель смеси Brent, при этом американские фондовые индикаторы и фьючерс на индекс РТС накануне показали умеренно-позитивную динамику.



Мы ожидаем сегодня нейтрального открытия российского фондового рынка, индекс РТС будет находиться возле отметки 1140 пунктов. Курс доллара продолжит корректироваться вниз после и достигнет отметки 61 рубль. Курс евро снизится до 64 рублей. На динамику торгов сегодня может повлиять решение ЦБ РФ по изменению ключевой ставки, хотя это вряд ли произойдет, аналитики ожидают, что регулятор оставит ее на уровне 10%. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Алросы, Роснефти и МТС, цены на которые пробивают локальные уровни сопротивления.







Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов





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