Рынок выглядит локально перегретым, но приток западного капитала продолжается

Российский рынок акций на волне оптимизма. Нефть имеет тенденцию к росту, рубль – к укреплению, на пост госсекретаря США предложен знакомый с Россией председатель совета директоров ExxonMobil. Ожидания смягчения (если не полной отмены) санкционного давления Запада побуждает инвесторов покупать российские акции. Отставание в динамике российского рынка акций и фондовых рынков развивающихся стран, возникшее в 2014 г, стремительно сокращается. Дешёвая нефть и санкции давили на наш рынок в 2014-15 гг, сейчас же он восстанавливается на ожиданиях нивелирования указанных факторов.



Технически наш рынок выглядит локально перегретым, но свежий капитал из вне продолжает поступать, вынося «шортистов». Инвестдома повышают таргеты по акциям, усиливая «ралли» выходящих на новые ценовые отметки бумаг. Роснефть, АЛРОСА, Сбербанк, Аэрофлот открывают для себя новые горизонты. Двигаться вне проторгованной зоне проще. Однако, покупать бумаги на максимумах смелости хватает не многим. Из тех, кто ещё не вышел из проторгованных зон прежде всего обращают на себя внимание акции электроэнергетических компаний. На продлении многомиллиардной поддержки автопрома и улучшении ситуации с продажами возможно усиление интереса к бумагам автопроизводителей (мы выделяем прежде всего СОЛЛЕРС). Закрепление выше 600 руб. создаёт неплохие возможности для развития подъёма Мегафона. А перспектива включения бумаг НЛМК в MSCI Russia после продажи в рынок 1.5% пакета может стать среднесрочной идеей для покупки в акциях этой сталелитейной компании. Спекулятивно, с менее чем 1%-ным стоп-лоссом, можно покупать USDRUB.



Сегодня все внимание на прогнозы и комментарии Федрезерва. Американский рынок подошёл к данному событию в хорошей «бычьей» форме, излучая уверенность в более динамичном росте экономики на горизонте ближайших 2 лет. И ждёт, что регулятор поддержит эту уверенность в силе экономики США.





Аналитик ВТБ24 Олег Душин





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