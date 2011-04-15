Эстафету заседаний продолжает Банк России

Российские индексы ММВБ и РТС имеют высокие шансы на положительное закрытие недели, несмотря на тот факт, что рублевый индекс вчера показал прирост в 0,37%, а валютный снижение на 0,94%.



При этом настроения между бумагами разнятся, такие бумаги как ГМК

«Норильский Никель», «Северсталь», «НЛМК» и «ММК» уже начали коррекцию вниз, так как раньше многих других акций установили свои пиковые значения.



Не торопятся идти вниз некоторые представители «нефтянки» и банков, хотя, к примеру, обыкновенные акции «Татнефти» за текущую неделю уже нивелировали подъем прошлой недели. А в случае образования модели «медвежье» поглощение на неделях, их коррекция может только получить свое развитие. Для этого минимальным условием является закрытие сегодняшнего дня ниже отметки 398,85 рублей. В этом случае наиболее вероятной целью снижения станет район 365 рублей, соответствующий предыдущему историческому максимуму.



Не повезло и бумагам банка «ВТБ», очередной «потолок» они нащупали на уровне 0,076 рублей, на чём и закончили всяческие попытки к росту.



Акциям «Новатэка» также пора бы собираться в обратный путь, но накануне котировки поднимались до отметки 800,7 рублей, бумаги продолжают рост 6-ю неделю подряд. Сейчас цены достигли серьезной зоны сопротивления, соответствующей верхней границе растущего с марта 2016г., канала. В случае образования разворотных сигналов в данной области, можно открывать «короткие» позиции в расчете на откат цены в район 700-710 рублей.



Бумаги «Роснефти» уже реализовали ранее намеченную нами цель, даже немного перелетев её. 403,7 рублей против ожиданий в 395 рублей. Здесь картина не предвещает пока разворота, так что тем, кто зафиксировал «лонги» в акциях «Роснефти», лучше переключиться на другие бумаги.



Кому рост нефти так особо и не помог, так это бумагам «Газпрома».

Недавно я писала, что считаю возможным рост котировок до зоны 158-162 рублей, но не выше. И пока текущий максимум по бумаге был установлен на уровне 160,62 рублей. Хорошо, если будет еще один рывок наверх, но уровень 162 рублей с большой вероятностью всё же устоит. Достаточно посмотреть на график акций, и вы увидите, что за последние 4 года, выше этой зоны бумаги находились лишь дважды, и это печально. Сейчас я не вижу оснований для покорения этого рубежа, а при условии нахождения акций на уровне 160-162 рублей, скорее рискну сделать ставку на удержание данного сопротивления, чем на его пробой.



Возможно, ралли российского рынка еще не достигло апогея, но оно к нему близко. Вчера лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить санкции, действующие в отношении России, еще на 6 месяцев, приняв его на саммите ЕС в Брюсселе. Формальное решение о продлении санкций будет утверждено в начале будущей недели.



Да, я соглашусь с мнением, что для нас это уже мало что значит, но и деревья не растут до небес.



Сегодня эстафету заседаний продолжает Банк России, который объявит решение о размере ключевой ставки в 13-30 МСК. Изменений не ожидается, ведь регулятор дал нам четкий расклад того, какие действия он планирует делать для того, чтобы иметь возможность продолжить цикл понижения ставки в будущем году. Мы помним, что ЦБ РФ будет оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу.



Пара USDRUB может вернуться выше уровня 61,75 рублей, что откроет ей следующую цель коррекционного роста, как уровень 62,5 рублей. Следующая торговая неделя для рубля должна стать горячим периодом в рамках подготовки к уплате налогов, и вот здесь будет показательным устойчивость американской валюты. Если доллар устоит, то ждем его возврата в район 63,5-64 рублей.



Анастасия Игнатенко, аналитик ГК TeleTrade





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