Рубль продолжит незначительное снижение к доллару

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 33,50 коп. (+0,54%), до 62,08 руб., курс евро – на 59,25 коп. (+0,92%), до 64,84 руб.



Центральный банк России с 17 декабря повысил официальный курс доллара США на 11,47 коп., до 61,7515 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 64,4809 руб., что ниже предыдущего дня на 13,30 коп.



Рубль в пятницу торговался в плюсе против иностранных валют в первой половине дня и резко снизился на вечерних торгах на фоне дорожающей нефти и отсутствия значимых новостей.



Рынок проигнорировал решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 10% и пресс-конференцию Э. Набиуллиной. Такая реакция участников рынка была ожидаема, так как заседание ЦБ не оказывает влияния на валютный рынок. Ближе к открытию торгов в Штатах курс доллара упал до 61,45 руб.



На американской сессии при растущих нефтяных котировках курс доллара подскакивал на 1,71%, до 62,51 руб., евро – на 2%, до 65,39 руб. Чем вызван всплеск волатильности неизвестно, поскольку отсутствовал новостной фон для ослабления рубля.



К закрытию торговой сессии курсы доллара и евро снизились до 62,08 руб. и 64,84 руб. на фоне дорожающей нефти. Баррель Brent по итогам дня подорожал на 2,16%, до $55,32. Уровень $53 за баррель выступил хорошей поддержкой для покупателей. Российская валюта ушла на выходные с небольшим минусом.



В Азии Brent стоит $55,57 (+0,44%). Положительная динамика цен на нефтяном рынке должна поддержать российскую валюту на открытии торгов. В пятницу курс доллара закрыл ценовой разрыв от 12 декабря. Покупатели сделали это на объёме, что для продавцов – плохой знак.



Сформировались технические сигналы, указывающие на дальнейшее ослабление российской валюты. В связи с этим продавцам нужно проявить активность и вернуть курсы валют на уровни 61,30 руб. за доллар США и 64,30 руб. за европейскую валюту на фоне дорожающей нефти. Если курс доллара при снижении отскочит от уровня 61,90 руб., то будем готовиться к тесту 62,50 руб.











Владислав Антонов, аналитик Альпари



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