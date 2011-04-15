Ожидается падения индекса РТС на 0.5-1%

Действия ОПЕК и других стран в отношении сокращения добычи «черного золота», а также повышение ставки ФРС США уже отыграно рынками. Однако по инерции нефтяные котировки продолжают ползти вверх, в ближайшие дни стоимость барреля смеси Brent может превысить отметку 56 долларов. Вместе с тем накануне индекс РТС показал негативную динамику, в понедельник, скорее всего, движение вниз продолжится, несмотря на рост стоимости нефти. Многие инвесторы начали закрывать прибыльные длинные позиции перед новогодними праздниками.



Сегодня мы ожидаем падения индекса РТС на 0,5-1%. Курсы доллара и евро в понедельник подрастут до 62,3 рубля и 64,3 рубля соответственно. На динамику торгов на финансовых рынках сегодня могут повлиять данные по деловому климату в Германии (выходят в 12.00 мск), а также выступление главы ФРС (в 21.30 мск), которое может прояснить позицию регулятора в отношении денежно-кредитной политики. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Роснефти, НЛМК, Новатэка, Магнита и МТС, цены на которые продолжают среднесрочный рост. Короткие позиции имеет смысл удерживать по дешевеющим акциям Ростелекома (об.) и ГМК «Норильский никель».











Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



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