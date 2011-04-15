Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в коридоре 2200-2250 пунктов

Российский фондовый рынок в понедельник открылся покупками, но почти сразу настроения сменились на противоположные. К настоящему времени ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,3%. В лидерах продаж отметились акции «МегаФона» и «Акрона». В положительной зоне торгуются бумаги «ДИКСИ» и «Распадской».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился смешанным. Американские рынки завершили пятничную сессию ограниченным снижением, фьючерс на индекс S&P едва заметно прибавляет. Цены на нефть вышли в плюс. Баррель сорта Brent стоит сейчас $55,46 (+0,5%). Рост возобновился, несмотря на пятничный отчет Baker Hughes, который проиллюстрировал увеличение численности буровых установок к почти годовым максимумам.



Евро/доллар к началу новой недели ограниченно подрастает. Основные торги идут вокруг 1,0460. Особенного желания выкупать предыдущие продажи у инвесторов нет, но и поводов для углубления атаки «медведей» тоже нет. Если новостной поток останется сдержанным, то евро/доллар попробует закрепиться в диапазоне 1,0430-1,0480.



Российский рубль в понедельник вернулся к укреплению в парах с иностранными валютами после небольшой паузы. За доллар США к настоящему времени дают 61,81 руб. (-0,4%). Сырьевой фактор и эффект поддержки со стороны очередного налогового периода позволяют российской валюте предпринять очередную попытку роста. Однако потенциал этого движения все-таки выглядит достаточно ограниченным.



Банк России продолжает отзывать лицензии у банков. Сегодня утром стало известно, что еще четыре российских банка лишились возможности осуществлять деятельность на рынке РФ. На этот раз «счастливчиками» стали московский банк «Миръ», вологодский «Вологдабанк», краснодарский «ИДЕЯ Банк» и нижегородский «Форус Банк». Все четыре банка нарушали законодательство и вели рискованную политику, некоторые из них замешаны в проведении сомнительных операций. Кроме того, банки предоставляли неправильную отчетность, неадекватно оценивали свои риски и не выполняли нормативы. В списке участников банковской системы данные организации далеко не на первом месте. Так, «Миръ» занимал 381-е место, «Вологдабанк» — 429-е, «ИДЕЯ Банк» — 264-е, а «Форус Банк» — 374-ю строчку рейтинга.



Несмотря на то, что до нового года осталось всего пара недель, у Центробанка еще есть возможность приостановить деятельность трех-четырех игроков.



Сегодня заседание совета директоров проведет «Роснефть». Индекс деловой активности в сфере услуг представит США. С речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен.











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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