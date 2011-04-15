ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро до 61.79 и 64.67 руб. соответственно

Российский рубль укрепляется в парах с иностранными валютами в понедельник. За доллар США к настоящему времени дают 61,78 руб. (-0,4%). Евро оценивается в 64,51 руб. (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 20 декабря, составляют 61,79 руб. за американскую валюту и 64,67 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 4 и 19 копеек соответственно.



Цены на нефть в начале новой декабрьской недели держатся в плюсе. Баррель североморского сырья Brent стоит $55,38 (+0,3%). Пятничный отчет от Baker Hughes показал, что число буровых установок в США за неделю выросло на 13 единиц и составило 637 штук. При этом численность активных вышек оказалась на максимумах с января текущего года. Сланцевики, очевидно, дождались нужного уровня рентабельности и расширяют работу, раз ранее сюда было инвестировано достаточно средств. Эта информация должна была надавить на нефтяные котировки, но ливийские новости относительно угроз нефтепроводам и добыче показались рынку более актуальными.



Внутренний фон неоднороден для рубля. С одной стороны, в последние несколько дней усилилось пополнение рублевой денежной ликвидности, так как идут поступления из бюджета. Как ранее и говорилось, часть их них будет традиционно конвертирована в валюту, тем более что курсы очень привлекательны для подобных сделок. С другой – на площадке остается очевидным дефицит валютной ликвидности из-за массовых выплат по внешнему долгу в конце года. Чаша весов склоняется то на одну, то на другую сторону, отсюда и постоянные смены настроений в рублевых парах.



Ввиду обозначенных выше факторов пара доллар/рубль в следующие пару дней может оставаться в диапазоне 61,50-62,50, после чего попробует закрепиться выше, неподалеку от 63-64,0.













Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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