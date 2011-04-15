Дешевеющая нефть давит на рубль

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 13,50 коп. (-0,22%), до 61,94 руб., курс евро – на 37,25 коп. (-0,57%), до 64,47 руб.



Центральный банк России с 20 декабря повысил официальный курс доллара США на 4,16 коп., до 61,7931 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 64,6727 руб., что ниже предыдущего дня на 19,18 коп.



В понедельник, 19 декабря, торги на внутреннем валютном рынке прошли спокойно. С открытия Московской биржи рубль возобновил позитивную динамику по отношению к доллару и евро. Его укрепление было вызвано ростом нефтяных котировок на торгах в Азии. Рост цен на черное золото был ограничен уровнем $55,77. Когда цены стали снижаться, рублёвые пары перешли в боковой тренд, в котором они находились до закрытия торговой сессии. Курс доллара крутился вокруг уровня 61,83 руб., курс евро – вокруг 64,50 руб.



К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 1,97%, до 64,67 руб. При этом рубль сохранил преимущество к валютам и закрылся в плюсе. Спрос на российскую валюту сохранялся в преддверии налогового периода, пик которого придётся на 26 декабря.



Во второй половине дня негативное влияние на российскую валюту оказала новость об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Покушение на российского посла обвалило турецкую лиру на 0,91%, до 3,5362, рубль – на 0,44%, до 62,05 руб. Сильно рубль не подешевел.



На торгах в Азии 20 декабря за баррель Brent дают $54,74 (-0,45%). Технически цена на нефть готова двигаться вверх, но рост неустойчив. Успех покупателей в данный момент будет зависеть от того, сможет ли американский доллар перед рождественскими праздниками возобновить ралли против основных валют или нет.



Если нефтяные котировки на европейской сессии перейдут в фазу роста, то при повышении цен до $55,75, курс доллара снизится до 61,45 руб., курс евро – до 64,10 руб. Налоговый период будет оказывать локальную поддержку рублю до конца недели. Если нефтяные котировки снизятся на фоне укрепления доллара, курс американской валюты вернётся к 62,50 руб., европейской – к 65,16 руб.











Владислав Антонов, аналитик Альпари



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