РТС продолжит опускаться

Нефтяные котировки остаются стабильными, значимых факторов, способных их существенно изменить, не наблюдается. Цена на смесь Brent остается в диапазоне 53,5-56 долларов за баррель. Главные зарубежные площадки также показывают смешанную динамику. Скорее всего, инвесторы до конца месяца не будут совершать активных операций, все готовятся к празднованию Нового года. Однако внешний фон для отечественного фондового рынка омрачается рядом негативных новостей. Трагедия в Берлине, убийство российского посла в Анкаре, национализация активов Газпрома в Турции – все это будет давить на индекс РТС во вторник.



Мы полагаем, что сегодня этот индикатор опустится еще на 0,5-1%. Курсы доллара и евро останутся вблизи отметок 62 рубля и 64,7 рубля соответственно. Значимых статданных сегодня не ожидается, завтра инвесторы ждут информации по запасам нефти в США. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Роснефти и Сургутнефтегаза (об.), их цены демонстрируют восходящий тренд. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Газпрома, ГМК Норильский никель и РусГидро.













аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



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