Индекс ММВБ проторгуется сегодня в коридоре 2190-2245 пунктов

Российский фондовый рынок во вторник открылся продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,3%. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Русала» и «Полиметалла». В положительной зоне торгуются бумаги «Мечела» и «Россетей».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете умеренно прибавляет. Цены на нефть также слабо снижаются. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $54,78 (-0,2%). Сегодня и завтра будут публиковаться свежие данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API и Минэнерго соответственно. Пока у инвесторов нет иных поводов для движения, эта статистика привлечет к себе максимум внимания.



Евро/доллар накануне вечером рухнул к новым минимумам и сегодня с утра торгуется неподалеку от них. «Дно» стоит на 1,0364, сейчас основные движения идут вокруг 1,0384. Фундаментальное ослабление евровалюты закономерно, так как вчерашнее выступление главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен подтвердило присутствие признаков роста уровня заработных плат в стране. Это способно поддержать платежеспособность населения, что в итоге скажется на всех смежных секторах и общем ВВП. Для доллара это мнение стало хорошей опорой.



Российский рубль во вторник начал торги в парах с иностранными валютами без единого направления. За доллар США к настоящему времени дают 62,00 руб. (+0,05%). С одной стороны, рубль отлично поддерживается ценами на нефть и текущим налоговым периодом в РФ. С другой, напору американской валюты сложно противостоять, тем более что отток капитала из системы снова возобновился. Вероятный диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня составляет 61,75-62,50.



Росстат опубликовал данные по безработице за ноябрь 2016 года, которая повысилась по сравнению с октябрем на 11 тыс. человек и составила 4 млн 114 тыс. человек, или 5,4% экономически активного населения. Учитывая показатели прошлых месяцев, можно сказать, что ярко выраженная динамика отсутствует, показатели занятости населения являются стабильными.



Сегодня утром в лидерах роста акции ГМК «Норильский никель». Акционеры компании на внеочередном собрании утвердили выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев в размере 444,25 руб. на акцию. Общая сумма выплат составляет 70,3 млрд руб. Дата закрытия реестра акционеров на получение дивидендов 28 декабря 2016 года.



На наш взгляд, в 2017 году это лучшая идея в металлургическом секторе. ГМК «Норильский никель» – уникальный актив, с рентабельностью 44%, генерирующий стабильный денежный поток и делящийся прибылью с акционерами. При этом у компании неплохая диверсификация активов, которая примерно в равных долях добывает никель, медь и платину.



Во вторник реестр акционеров для получения дивидендов закроет «МегаФон».



Протокол заседания по денежно-кредитной политике опубликовал Резервный Банк Австралии. Решение по процентной ставке объявил Банк Японии, а также проведет пресс-конференцию.











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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