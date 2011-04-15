ММВБ не оставляет попыток возобновить рост

Во вторник российские индексы демонстрируют умеренно позитивный настрой. ММВБ растет на 0,49%. РТС добавляет 0,86%. В лидерах роста группа Аэрофлот (5,64%), СОЛЛЕРС (2,83%) и Татнефть (2,31%).



В аутсайдерах оказались КАМАЗ (-2,78%), депозитарные расписки РУСАЛа (-2,44%) и Московская Биржа (-1,51%).



И снова основным драйвером для российского индекса стала динамика цен на нефть. Однако рынок прекрасно осознает, что для пробоя ключевых уровней сопротивления на текущем этапе катализаторы вряд ли появятся. А значит, торги могут проходить в пределах нешироких диапазонов. К тому же, сдерживающим рост фактором выступают опасения сохранения Федрезервом агрессивного настроя относительно монетарной политики. Скорее всего, ММВБ будет удерживаться в пределах диапазона 2200 – 2250.



Нефть марки Brent сегодня предпринимает попытки продолжить рост. Котировки достигли отметки 56,27. Фундаментальный фон радикальным образом не изменился. Рынок по-прежнему надеется на то, что договоренности стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти приведут рынок к балансу. Но для обновления максимумов этого явно недостаточно. Впереди у черного золота данные от EIA по коммерческим запасам и объемам добычи в США. Рост показателей может оказать локальное давление на энергоноситель.



На фоне позитивной динамики цен на нефть и пара доллар/рубль продолжила снижение. Котировки в моменте достигали отметки 61,37. Помимо нефти рубль получает поддержку и со стороны компаний-экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, который приходится на 26 декабря. Тем не менее, если нефть начнет падение, под давлением окажется и рубль. Хотя динамика может оставаться достаточно сдержанной.













Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club



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