Мировые рынки в середине недели карабкаются вверх, при поддержке новостей по сделкам слияний и поглощений, благоприятной макростатистике и уверенности инвесторов в усилении темпов роста мировой экономики с переходом к «трампономике».



Американские индексы поднялись к максимальным отметкам, индекс DJIA остановился в шаге от психологически значимой отметки 20000 пунктов. Мы полагаем, что инвесторы попытаются сыграть на повышение в оставшиеся до католического Рождества три торговые сессии, что позволит уйти на выходные в приподнятом расположении духа. Цены на нефть на фоне общего улучшения сентимента закрепляются выше отметки 55 долл./барр., но пока активный рост здесь сдерживается неуверенностью в реализуемости планов по сокращению объемов добычи и ростом производственных показателей в США, наблюдаемом последние недели. Сегодня в фокусе статистика по продажам домов на вторичном рынке и заявкам на ипотеку от MBA за неделю, а завтра будут опубликованы цифры по ВВП США в 3-м квартале.



Российский рынок акций вчера продемонстрировал прирост на фоне роста большинства мировых аналогов и повышения цен на нефть. Объемный приток капитала в российские активы сохраняется на протяжении 6-й недели подряд, что способствует удержанию максимальных отметок по индексам, при этом рост цен на нефть не позволяет развить коррекцию. Мы полагаем, что сегодня индекс ММВБ может переместиться в торговый диапазон 2230-2240 пунктов, но в перспективе до конца года мы не видим предпосылок для обновления годовых максимумов, учитывая риски снижения левериджа перед продолжительными новогодними праздниками, а также возможного сезонного ухудшения состояния глобальных рынков после католического Рождества. Кроме того, ослабить динамику рынка в ближайшие несколько дней может прохождение дат закрытия реестров под дивиденды по «весовым» акциям ЛУКОЙЛа, Магнита и НорНикеля. Суммарный эффект этих дивидендных отсечек мы оцениваем в 0.57% (12 пунктов по индексу ММВБ).





Илья Фролов, ПАО "Промсвязьбанк"







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