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21.12.2016

Нефть задает тон

Сегодня: Brent по $55.5 – фактор поддержки, но праздники все ближе. В отсутствие негативных новостей рынки, по всей видимости, предпочтут продолжить вчерашний рост. Растут ожидания, что перебалансировка рынка нефти наступит уже в 1П17: в дополнение к решению ОПЕК и новостей из Ливии (см. вчера) отчет API показал неожиданное снижение запасов нефти. Однако в преддверии праздников мы не исключаем частичной фиксации прибыли. В центре внимания также окажется отчет Минэнерго США.

Вчера: Рынки следуют за Brent... и растут. Рынки выросли на фоне динамики цен на нефть Brent, которые вернулись на уровни выше $55 за барр. из-за ожиданий сокращения запасов в США (API), несостоявшегося увеличения добычи в Ливии и активности «быков» на фоне явных сигналов, что страны-члены ОПЕК будут соблюдать договоренности о сокращении добычи.



Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС


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