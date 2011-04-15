Нефть задает тон

Сегодня: Brent по $55.5 – фактор поддержки, но праздники все ближе. В отсутствие негативных новостей рынки, по всей видимости, предпочтут продолжить вчерашний рост. Растут ожидания, что перебалансировка рынка нефти наступит уже в 1П17: в дополнение к решению ОПЕК и новостей из Ливии (см. вчера) отчет API показал неожиданное снижение запасов нефти. Однако в преддверии праздников мы не исключаем частичной фиксации прибыли. В центре внимания также окажется отчет Минэнерго США.



Вчера: Рынки следуют за Brent... и растут. Рынки выросли на фоне динамики цен на нефть Brent, которые вернулись на уровни выше $55 за барр. из-за ожиданий сокращения запасов в США (API), несостоявшегося увеличения добычи в Ливии и активности «быков» на фоне явных сигналов, что страны-члены ОПЕК будут соблюдать договоренности о сокращении добычи.







Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.