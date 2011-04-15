Валюта

Курс доллар против евро показал некоторое ослабление после укрепления до максимальных уровней за 15 лет в начале недели. В соответствии с консенсус-прогнозом экономистов уровень 1,03 может стать нижним барьером для данной пары. В четверг и пятницу на этой неделе выйдут данные по ВВП США, персональным доходам и расходам, а также Мичиганскому индексу деловой уверенности. Ожидания по данным показателям не слишком позитивные, таким образом, доллар может показать умеренную коррекцию ближе к концу недели.



Рубль против доллара показывает уверенное укрепление к отметке 61 по рубль/доллар на фоне крепкой нефти и позитивного движения на рынках развивающихся валют. До конца года наш взгляд на рубль остается позитивным, т.к. на следующую неделю придется пик уплаты налогов за декабрь.



Денежный рынок

Объем ликвидности в банковской системе превысил 3,06 трлн. рублей, ставки не показывают значимого снижения и сегодня маркируются на уровне 10,25 – 10,5%%, т.е. даже несколько выше уровней последнего времени. Ключевая история на рынке – рот спроса на валютную ликвидность, что сопровождается ростом ставок по валюте до 3-3,1%% против порядка 2% месяц назад. В этой ситуации довольно важно, что ЦБ РФ обещал повысить объемы предоставления валюты через операции «валютный своп» в случае, если подобная необходимость обострится. Также сегодня будет опубликована недельная статистика по инфляции в РФ, которая может вновь составить 0,1%.



Рынок сырья

Нефть сегодня растет, приближаясь к отметке в 56 $/барр. Brent. Сегодня выйдут недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые не должны существенно повлиять на рынок, находящийся уже в предвкушении рождественских каникул. По всей видимости, нефть может сохраниться в коридоре 54-56 долл./барр. Brent до тех пор, пока не появятся первые данные о том, насколько в реальности была снижена добыча со стороны стран ОПЕК и неОПЕК. Эти данные могут начать поступать в январе 2017.



Рынок акций

Значения индексов на конец дня: ММВБ – 2226 (+0.48%), РТС - 1142 (+1.10%). Торговый оборот вырос и составил Р29.2 млрд. (+ Р1.2 млрд.). После двух предыдущих дней умеренной понижательной коррекции, рынок во вторник показал небольшой рост основных индексов по итогам дня. На месячном графике индекса ММВБ такая динамика рынка пока выглядит как консолидация на рекордных максимальных исторических уровнях. Цены на нефть обеспечивают базовую поддержку рынка. Лидеры роста: Аэрофлот (+6.06%, Р157.84), ММК (+2.62%, Р34.08), Татнефть об (+2.81%, Р410.00). Лидеры снижения: Мосэнерго (-6.88%, Р2.14), Мечел об (-2.58%, Р187.81), Транснефть пр (-1.25%, Р201500.00). Акции Аэрофлот и Мосэнерго показали высокую ценовую волатильность при отсутствии публичных новостей, адекватных уровню ценовой динимики. Однако, в отношении акций Аэрофлот, можно предположить формирование позитивных ожиданий инвесторов по росту операционных и финансовых показателей компании в период сезонного роста авиатрафика в конце-начале года. Сегодня рынок акций открылся ростом по индексу ММВБ на 0.10%. Ожидаем консолидацию рынка по индексу ММВБ в течение дня.



Долговой рынок

Первичный рынок – во вторник размещались облигации: Росбанк БО-11 и БО-12 (Р5 млрд., 10 лет, оферта 3 года, 6 мес купон=9.80%), Камаз-БО-15 (Р5 млрд., 15 лет, оферта-call 1 год, 6 мес купон=9.63%). Сегодня планируется доразмещение ОФЗ-26219 (Р20 млрд., 10 лет) и доразмещение ОФЗ-24019 (Р25 млрд., 3 года).



Вторичный рынок - на бескупонной кривой доходности ОФЗ – снова фрагментарная динамика изменения доходностей. Как и днем ранее - на коротком участке кривой сроком до 1 года - снижение доходностей около 20-30 бп. За три рабочих дня суммарное снижение доходностей на коротком участке кривой составило около 100 бп. То есть, сильный рост доходностей в четверг почти полностью компенсирован последующим снижением.







Нордеа Банк





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