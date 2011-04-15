Ситуация на валютном рынке практически не меняется. Рубль умеренно укрепляется под воздействием растущих цен на нефть, и это, судя по всему, основной фактор до конца года.



Активность торгов будет снижаться, а на следующей неделе она будет минимальной, поэтому изменений ждать не стоит.



Рубль с очень большой вероятностью закончит год в районе 61,5-62 за доллар. Нынешнее укрепление может еще продолжаться в ближайшие дни, но затем перед концом года многие предпочтут зафиксировать позиции, поэтому падение может оказаться даже сильнее.



Удивительно, но сейчас почти нет заявлений о том, что такой крепкий рубль вредит бюджету и экономике РФ. Видимо, они уже последуют в следующем году, поэтому ослабление до 63-65 более вероятно уже в январе.





Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка.





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