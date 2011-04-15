Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21.12.2016

Валютный рынок: Добрались до сильной поддержки по USD/RUB

Рубль сегодня вновь укрепляется по отношению к доллару. Ключевым драйвером для этого остаются цены на черное золото.
В частности по сорту Brent котировки торгуются сейчас выше 55,5 долларов за баррель на фоне неожиданного снижения запасов в американских нефтехранилищах (по данным API запасы снизились на 4,1 млн баррелей при ожиданиях на уровне 2,5 млн). Поддержку нефти также продолжают оказывать договоренности по сокращению добычи, достигнутые ранее.

В свою очередь дополнительным позитивным фактором для рубля сейчас является налоговый период в стране, пик которого в этот раз приходится на 26-е декабря.

Из важных событий ближайшего времени стоит отметить большой блок макроэкономической статистики из США, который ожидается завтра. Будут опубликованы данные по ВВП за третий квартал, заказы на товары длительного пользования, а также личные расходы и доходы ноябрь.

В целом, поводов для сильных движений в российской валюте по-прежнему немного, но общий внешний фон все еще играет на стороне рубля.

Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 60,8-61, сопротивление – 62,4-62,5.



Иван Копейкин, эксперт БКС Экспресс


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100