Валютный рынок: Добрались до сильной поддержки по USD/RUB

Рубль сегодня вновь укрепляется по отношению к доллару. Ключевым драйвером для этого остаются цены на черное золото.

В частности по сорту Brent котировки торгуются сейчас выше 55,5 долларов за баррель на фоне неожиданного снижения запасов в американских нефтехранилищах (по данным API запасы снизились на 4,1 млн баррелей при ожиданиях на уровне 2,5 млн). Поддержку нефти также продолжают оказывать договоренности по сокращению добычи, достигнутые ранее.



В свою очередь дополнительным позитивным фактором для рубля сейчас является налоговый период в стране, пик которого в этот раз приходится на 26-е декабря.



Из важных событий ближайшего времени стоит отметить большой блок макроэкономической статистики из США, который ожидается завтра. Будут опубликованы данные по ВВП за третий квартал, заказы на товары длительного пользования, а также личные расходы и доходы ноябрь.



В целом, поводов для сильных движений в российской валюте по-прежнему немного, но общий внешний фон все еще играет на стороне рубля.



Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 60,8-61, сопротивление – 62,4-62,5.







Иван Копейкин, эксперт БКС Экспресс





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