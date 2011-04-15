Драйверов роста на рынках не наблюдается

В четверг, 22 декабря, общий фон перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативный. Драйверов роста по-прежнему не наблюдается, тогда как инвесторы, по всей видимости, начали закрывать позиции с приближением рождественских каникул в Европе. Нефть Brent в очередной раз скользнула под отметку в $55/барр. В целом по нефти мы не видим пугающих перспектив и продолжаем рассматривать сценарий ее колебаний в широком диапазоне $52-57 за баррель в качестве основного. Мировые фондовые индексы закрылись с незначительным снижением.



На российском фондовом рынке также отмечается усиление продаж. Вечером в среду, 21 декабря, индекс ММВБ финишировал в районе 2210 п. с потерей 0.6%, а индекс РТС вновь опустился до 1140 п. Обороты торговли при этом оказались чуть выше среднего. Многое указывает на то, что, устав ожидать повышения, инвесторы приступили к фиксации прибылей. В четверг, 22 декабря, мы предполагаем, что продажи на российском фондовом рынке могут усилиться, и индекс ММВБ в этот день вполне может протестировать круглые 2200 п. Курс доллара США, по нашим оценкам, сегодня останется в интервале 61-62 руб./$.



Анастасия Соснова, ведущий аналитик

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»





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