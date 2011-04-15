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22.12.2016

Активности на торговых площадках не ожидается

Волатильность на фондовых рынках падает, нефтяные котировки и фьючерсы на американские индексы сегодня немного снижаются. Многие инвесторы уже закрыли спекулятивные позиции, поэтому в ближайшие дни мы не ожидаем роста активности на торговых площадках.

В четверг индекс РТС, скорее всего, скорректируется вниз на 0,5-1%, повторяя динамику внешних рынков. Курсы доллара и евро продолжат плавно сползать вверх до отметок 60,8 рубля и 63,6 рубля соответственно, эта тенденция связана с глобальной переоценкой российского рынка международными инвесторами, керри-трейдом и жесткой политикой ЦБ РФ.

На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по ВВП и заказам на товары длительного пользования в США, которые выйдут в 16.30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Аэрофлота, Татнефти, Лукойла и Магнита, цены которых пробивают мощные уровни сопротивления. Вместе с тем, акции Сбербанка, вероятно, начнут коррекцию вниз после неудачной попытки выйти на новые максимумы накануне.



Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов


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