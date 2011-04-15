Валюта

Курс доллара против евро продолжает консолидироваться на ранее достигнутом уровне в 1,04. Сегодняшняя статистика по США не предполагает существенных флуктуаций курса. Так, ожидается публикация оценки ВВП на уровне 3,3% против ранее озвученной в 3,2%, персональное потребление ожидается без изменений – на уровне 2,8%. Кроме того, ожидается замедление темпов роста персональных доходов с 0,6% до 0,3% в ноябре, темпы роста персональных расходов предположительно останутся на уровне октября. Данные выйдут в 16:30 сегодня, можно ожидать некоторого ослабления доллара против евро до уровня 1,045-1,05 по факту публикации данных.



Развивающиеся валюты показывают ралли на фоне ослабления давления со стороны укрепляющегося доллара. Для рубля дополнительным позитивным фактором является продолжающийся налоговый период. На фоне уплаты налогов рубль может уйти к отметке 60 против доллара.



Денежный рынок

Объем ликвидности в системе сегодня составляет 2,88 трлн. рублей. Стоит отметить, что объем задолженности по операциям рублевого РЕПО по фиксированной ставке с начала декабря растет и на этой неделе достиг уровня свыше 760 млрд. рублей. Также 2,2 млрд. рублей банки берут по кредитам овернайт. Напомним, что данные виды кредитования от ЦБ относятся к «дорогим», т.к. предоставляются по ставкам на 1% выше ключевой. В связи с этим, рост данной задолженности свидетельствует о нехватке ликвидности в системе. С понедельника продолжится и налоговый период. 26 декабря компании и банки перечислят в бюджет выплаты по НДС, НДПИ и акцизам в общем объеме порядка 1,41 трлн. рублей или 23,2 млрд. долл. по текущему курсу. На этой фоне ставки денежного рынка могут показать рост к уровню 10,5% в начале следующей недели.



Рынок сырья

Нефть сохраняет волатильность в коридоре 54-56 долл./барр. Brent. На рынке преобладают позитивные настроения в преддверии вступления в силу соглашений об ограничении добычи нефти с 1 января 2017 года. Стоит также отметить, что данные соглашения имеют и опцию о возможном продлении еще на 6 месяцев в случае, если этого потребует рыночная ситуация. Умеренная коррекция курса доллара также является позитивным фактором для цены на нефть. Однако вчерашние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США преподнесли рынку негативный сюрприз, увеличившись на 2,3 млн. барр. против ожидавшегося рынком сокращения на 2,5 млн. Помимо этого, продолжает поступать информация о том, что Ливия, которая не участвует в сокращении об ограничении добычи, может нарастить производство нефти на 270 тыс. барр./сутки после возобновления работы своих месторождений Sharara и El-Feel. Тем не менее, негативные факторы пока уравновешиваются ожиданиями того, что долгожданное соглашение стран ОПЕК и неОПЕК поможет сбалансировать рынок. До Нового года ожидаем сохранения цен в текущем диапазоне 54-56 долл.



Рынок акций

Значения индексов на конец дня: ММВБ – 2212 (-0.63%), РТС - 1140 (-0.15%). Торговый оборот вырос и составил Р41.6 млрд. (+ Р12.4 млрд.). После небольшого роста днем ранее, рынок показал небольшое снижение в среду. Среднесрочный тренд на консолидацию рынка сохраняется уже вторую неделю, несмотря на умеренную дневную волатильность значений основных индексов. Цены на нефть обеспечивают базовую поддержку рынка. Лидеры роста: Мосэнерго (+5.61%, Р2.26), Распадская (+1.12%, Р78.86), Сбербанк пр (+0.92%, Р129.63). Лидеры снижения: СургутНГ пр (-2.46%, Р31.31), ФСК ЕЭС (-2.74%, Р0.195), Мегафон (-2.21%, Р570.60). Повышенная волатильность акций Мосэнерго может быть связана с неисполнением второй части сделки РЕПО с этими бумагами некоторыми участниками рынка, как сообщают некоторые СМИ. Акции Мегафон продолжили снижение после прохождения дивидендной «отсечки». Сегодня рынок акций открылся снижением по индексу ММВБ на 0.80%. Основные драйверы снижения – акции Магнит и Лукойл, которые вчера прошли фактическую дату дивидендной «отсечки». Возможно продолжение умеренного негативного тренда по индексу ММВБ в течение дня.



Долговой рынок

Первичный рынок – в среду доразмещались ОФЗ-26219 (Р20 млрд., 10 лет) и ОФЗ-24019 (Р25 млрд., 3 года). Спрос на ОФЗ-26219 составил Р19.9 млрд., продано бумаг на Р12.7 млрд. Спрос на ОФЗ-24019 составил Р53.9 млрд., проданы все бумаги. Сегодня размещаются несколько выпусков корпоративных облигаций, в т.ч. три выпуска облигаций Башнефти на общую сумму Р25 млрд. и сроками обращения (оферты) 7-8 лет и др.



Вторичный рынок - на бескупонной кривой доходности ОФЗ – снова фрагментарная динамика изменения доходностей. На этот раз основное снижение доходностей наблюдалось на дюрациях 6 мес – 2 года до 60 бп. В итоге, кривая доходностей практически восстановила свое прежнее положение, которое она занимала до резкого однодневного роста на прошлой неделе.





Нордеа Банк









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