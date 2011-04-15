



Сегодня: Brent дешевеет, спрос на рисковые активы снижается. Неожиданный рост запасов энергоресурсов в США (по данным EIA) вызвал падение цен на нефть, что в сочетании с приближающимися рождественскими каникулами на западных рынках ограничивает спрос на рисковые активы. Тем не менее, оптимизм в отношении эффективности сделки ОПЕК ограничит возможную просадку.



Вчера: Волатильность. В отсутствие как позитивных, так и негативных драйверов низкая торговая активность обеспечила волатильный день как на сырьевых, так и на фондовых рынках. Российские индексы завершили день в минусе.





Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС





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