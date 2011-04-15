Налоговый период оказывает поддержку рублю

К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе – ситуация на рынке нефти, а также налоговый период в РФ.

К 15:00 мск Brent торгуется в районе $54,2, теряя около 0,5%. Данные от EIA, опубликованные в среду, давят на котировки нефти. Запасы выросли на 2,26 млн барр. против ожидаемого снижения на 2,5 млн барр. При этом более ранняя статистика от API указывала на сокращение запасов.



Тем временем, достигнутые соглашения по ограничению добычи в рамках ОПЕК+ играют в пользу нефти и, соответственно, рубля. Надо понимать, что договоренности не являются гарантией устранения дисбалансов в скором времени.



Кроме того, поддержку рублю оказывает продолжающийся налоговый период, пик которого придется на 26-28 декабря. В преддверии расчетов экспортеры уже могут конвертировать выручку.



Во второй половине дня на динамику доллара может повлиять макростатистика США: третья оценка ВВП за 3-й кв., данные по заказам на товары длительного пользования, личным доходам и расходам американцев. Сильная статистика будет играть в пользу повышения ставок ФРС в следующем году.



В целом новостной фон на данный момент ближе к нейтральному. Пара USD/RUR (TOM) приближается к статической поддержке 60,5. Ближайшее сопротивление по паре – 62. В случае закрепления ниже 60,5 USD/RUR может отправиться к 60-59,5.







Оксана Холоденко, эксперт БКС Экспресс







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