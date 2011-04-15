Нефтяные котировки утром в пятницу немного просели, но сильных движений сегодня ждать не стоит. Цена барреля смеси Brent в последние несколько дней находиться в узком диапазоне 53,5-55,5 доллара, и до конца года вряд ли его покинет с учетом началом рождественских каникул в США и Европе. В то же время американские фондовые индексы дружно идут вниз. Такая ситуация объясняется «фактором пятницы» и приближением нового года, многие инвесторы закрывают длинные позиции и фиксируют прибыль.



Индекс РТС сегодня упадет на 0,5-1%, следуя настроениям на внешних рынках. Курсы доллара и евро подрастут до 61,2 рубля и 64 рублей соответственно. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по ВВП Великобритании (выходят в 12.30 мск) и продажам нового жилья в США (18.00 мск), но влияние это будет незначительным.



Из акций к покупкам можно рекомендовать лишь бумаги Аэрофлота. Сейчас целесообразнее открывать короткие позиции по таким акциям как РусГидро, Северсталь, Мосбиржа, Газпром, цены которых летят вниз, пробивая локальные уровни поддержки и заставляя срабатывать стоп-приказы







Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов





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