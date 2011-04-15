Инвесторы взвешивают новогодние риски

Российский рынок в конце декабря зажил “собственной жизнью”. Инвесторы взвешивают риски, связанные с выходом на новогодние каникулы в России, возможным повышением маржинальных требований на бирже, снижением объемов торгов на рынках перед католическим Рождеством. Приток иностранных денег в российские активы продолжается из-за высоких нефтяных цен, но инвесторы ожидают лучшей цены для покупки акций. Пятничный отскок может быть незначительным. Вчерашнее падение показывает возможность снижения индекса ММВБ на уровни ниже 2150. Российские ADR в Нью-Йорке (-1.46%) в четверг поддержали снижение ММВБ (-1.7%), опередив снижение индекса S&P 500 (-0.19%). Пятничное снижение акций в Шанхае подтверждает опасения, которые могут руководить игроками на развивающихся рынках в связи со снижением объемов ликвидности.



Напротив, поведение американского рынка акций отличается большей стабильностью. Фиксацию прибылей успешного года могут сдерживать надежды на сокращение налогов в США в 2017г., что переносит планы продаж акций на январь. Данные финальной ревизии ВВП третьего квартала США оказались лучше ожиданий (+3.5%), но данные по ноябрьским расходам-доходам населения были слабее оценок, что говорит об сокращении роста. Новые экономические доклады могут послужить подтверждением этой ситуации, что негативно скажется на росте акций. Сегодня выйдут данные по новым продажам домов, на них могли повлиять рост доходностей облигаций и ставок по закладным в конце года. В понедельник на западных рынках выходной, но предполагаем неопределенное открытие на ММВБ в начале недели.



Основные новости:

- пресс-конференция президента России;

- внеочередное собрание акционеров НЛМК;

- совет директоров Газпром нефти;

- совет директоров Интер РАО;

- ФАС проверит законность приобретения привилегированных акций Транснефти фондом UCP;

- в адрес Челябинского цинкового завода поступила оферта УГМК (владеет 95.57% ЧЦЗ) о приобретении акций по 681р;

- МРСК Северного Кавказа проводит допэмиссию на 56.49 млрд р. с ценой размещения 17.45р., начало размещения 23 декабря;

- цена допэмиссии Россетей установлена на 1.0424р. – компания.





Аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Олег Душин





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