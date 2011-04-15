Праздник к нам приходит

Сегодня: Фиксация прибыли. В последний рабочий день зарубежных бирж перед католическим Рождеством объемы торгов, по всей видимости, будут низкими, и инвесторы будут стремиться зафиксировать прибыль. Аналогичную динамику можно ожидать на российских площадках.



Вчера: Снижение цен на нефть и предпраздничные настроения оказали давление на рисковые активы. Фондовые индексы снизились по итогам вчерашнего дня на фоне слабой динамики нефтяных котировок и закрытия позиций в преддверии праздников.







Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.